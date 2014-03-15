چشمه های آبگرم شهرستان دهلران فرصتی برای گردش درمانی

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، استان ایلام از معدود استانهای دارای چشمه های آبگرم است و این چشمه ها یکی از پتانسیلهای مهم استان محسوب می شود.

چشمه های آبگرم استان ایلام در شهرستان دهلران در 220 کیلومتری ایلام واقع شده اند که هر ساله تعداد زیادی مسافر و گردشگر را به منطقه می کشانند.

در حال حاضر به دلیل وجود بسیاری از بیماریها که در جامعه وجود دارد، آنها به دکتر برای تجویز دارو مراجعه می کنند که خود عوارض زیادی بر روی فرد می گذارد.

یکی از روشهای مورد غفلت در کشور ما استفاده از چشمه های آبگرم برای از بین بردن امراض بخصوص در بین افراد مسن است هر چند در سالهای اخیر شاهد افزایش میل مسافران و گردشگران به سوی چشمه های آبگرم برای درمان بوده ایم.

در حال حال حاضر چشمه های آبگرم معدودی در کشور ما برای استفاده گردشگران و مسافران وجود دارد که از جمله این چشمه ها، چشمه آبگرم شهرستان دهلران است.

آب 50 درجه ای در کوهستان سرد دهلران

این چشمه آبگرم با دمای حدود 50 درجه سانتیگراد دارای چشمه های بهداشتی آبگرم و استخرهای لجن درمانی بوده که از اهمیت درمانی خاصی برخوردار است که آب این چشمه ها در طول روز با توجه به انعکاس نور خورشید به صورت هفت رنگ خود را نشان می دهد.

از خواص درمانی این چشمه برای رماتیسم، حساسیت، دمل، زخمها و شکستگی استخوان درد های مفصلی و کوفتگی بسیار موثر است.

در ایام بهار و زمستان هزاران نفر از استان های همجوار منطقه به این چشمه های آبگرم دهلران مراجعه می کنند.

چشمه های آبگرم شهرستان دهلران با خواص درمانی و گوگردی در فاصله سه کیلومتری از شهر دهلران در دامنه کوه سیاه کوه و نزدیک به غار خفاش قرار دارد.

این چشمه ها با دمای حدود 50 درجه سانتیگراد دارای چشمه های بهداشتی آبگرم و استخرهای لجن درمانی بوده که از اهمیت درمانی خاصی برخورداراست و هر ساله تعدادی زیادی گردشگر و مسافر برای درمان بسوی این چشمه سفر می کند.

آب این چشمه ها در طول روز باتوجه به انعکاس نور خورشید به صورت هفت رنگ خود را نشان می دهد.

خواص درمانی این چشمه برای درمان رماتیسم، حساسیت، دمل، زخمها و ... همچنین شکستگی استخوان و کوفتگی استفاده می شود اما کسانی که دچار ناراحتی های قلبی هستند به علت گوگرد زیاد در منطقه نباید از چشمه استفاده کنند.

تغییر رنگ مداوم رنگ آب

این چشمه ها علاوه بر مفید بودن برای درمان امراض دارای زیباییهای خاصی نیز است بطوریکه یکی از جذابیتهای این چشمه ها تغییر رنگ آن است که حتی این تغییر رنگ روزانه به صورت یک ضرب المثل محلی درآمده بطوریکه افراد دارای شخصیت متزلزل را به آب گرم دهلران تشبیه می کنند که روزانه به چند رنگ تغییر می یابد.

اما با وجود این ظرفیت مهم و میل گردشگران و مسافران بسوی چشمه های آبگرم شهرستان دهلران، ظرفیت گردش درمانی مورد غفلت واقع شده است.

از همین چشمه های آبگرم با احداث مکانهای در خور شان گردشگران برای استحمام و ..می توان به توسعه، اشتغالزایی در منطقه و حتی کل استان ایلام رسید.

چشمه های آبگرم شهرستان در کشور بی نظیر هستند و هر ساله تعداد زیادی مسافر و گردشگر برای استفاده از این چشمه های برای از بین بردن امراض استفاده می کنند و حتی عده ای با پر کردن این آب در بطریها، از این آب به عنوان سوغات به شهر خود می برند.

لزوم تجهیز آبگرم دهلران

باید با شناسایی راهکارهای مناسب و ایجاد تاسیسات در این چشمه های آبگرم برای توسعه گردشگر درمانی و کمک به توسعه شهرستان محروم دهلران کمک کرد.

در حال حاضر حداقل استفاده ها از این چشمه های آبگرم می شود در حالیکه اگر برای کل ظرفیتهای این چشمه ها آبگرم برنامه ریزی کرد می توان شاهد تحول در صنعت گردش درمانی نیز بود.

در حال حاضر حمامی از سوی شهرداری دهلران احداث شده که به دلیل عدم رعایت نکات فنی و علمی در ساخت این حمام، تجهیزات و ساختمان این حمام به علت شدت گوگرد در حال فرسوده شدن است.

بیشتر اوقات به ویژه در هوای معتدل بوی گوگرد این چشمه ها فضای شهر را در برمی گیرد و جریان این آب در جنوب غربی دهلران منطقه شوره زاری را به وجود آورده که پوشیده از گیاهان است.

این منطقه در سایت گردشگری شهرستان دهلران قراردارد، وجود گلها و گیاهان منطقه در سایت مربوطه از شهرستان دهلران تا اطراف چشمه های آبگرم از اهمیت خاصی باتوجه به وجود آبگرم برخوردار است.