به گزارش خبرنگار مهر، آیین کلنگ‌زنی کارخانه جدید یکی از واحدهای صنعتی آسیب‌دیده از حملات هوایی، پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ با حضور مسئولان استانی در شهرک صنعتی بعثت تبریز برگزار شد.

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی، در این مراسم با تأکید بر ضرورت بازسازی این واحد صنعتی گفت: برند و مجموعه تولیدی آن حفظ خواهد شد و محصولات کارخانه با بهره‌گیری از فناوری روز و با کیفیت مطلوب دوباره به بازار عرضه می‌شود.

وی با اشاره به پیگیری روند بازسازی حتی در روزهای حملات هوایی، اظهار کرد: از همان زمان، جلسات و رایزنی‌ها برای احیای این واحد صنعتی ادامه داشت و اکنون با عزم سرمایه‌گذار و همراهی مدیران استان، روند احداث کارخانه جدید آغاز شده است.

استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه دولت و بخش خصوصی در مسیر بازسازی این مجموعه همراه هستند، تأکید کرد: مدیریت استان برای فراهم‌کردن زمینه احیای این واحد تولیدی و رفع موانع پیش‌رو، هرگونه حمایت لازم را انجام می‌دهد.

سرمست همچنین استقرار کارخانه جدید در شهرک صنعتی بعثت را اقدامی مناسب ارزیابی کرد و از برنامه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی فناوری‌های نوین در این شهرک خبر داد.

وی با اشاره به آسیب‌هایی که حملات هوایی در جریان جنگ تحمیلی سوم به بخش‌هایی از استان وارد کرد، گفت: با وجود قرارگرفتن آذربایجان‌شرقی در شمار استان‌هایی که اهداف متعددی در معرض حمله داشتند، روند سرمایه‌گذاری در بخش تولید همچنان مورد توجه قرار دارد.

استاندار آذربایجان‌شرقی نیروی انسانی متخصص را از مهم‌ترین سرمایه‌های این مجموعه دانست و ابراز امیدواری کرد کارگران و تکنسین‌هایی که پیش‌تر در کارخانه فعالیت داشتند، در واحد جدید نیز به کار گرفته شوند.

سرمست از دیگر واحدهای صنعتی تبریز نیز خواست تا زمان تکمیل فرایند بازسازی، با به‌کارگیری کارگران این کارخانه از آنان حمایت کنند تا زمینه حفظ اشتغال و تداوم فعالیت حرفه‌ای نیروهای متخصص فراهم شود.

وی تأکید کرد هدف از اجرای این طرح، بازگشت مجموعه به چرخه تولید با حفظ برند و عرضه محصولاتی با کیفیت و فناوری به‌روز است.