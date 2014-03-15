روسیه قطعنامه شورای امنیت در مورد اوکراین را وتو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، قطعنامه شورای امنیت برای غیرقانونی خواندن همه پرسی روز یکشنبه جدایی شبه جزیره کریمه از اوکراین، با وتوی روسیه مواجه شد. این قطعنامه که رای مثبت 13 عضو شورای امنیت را با خود داشت با رای ممتنع چین و وتوی روسیه بی اثر شد.

طبق این قطعنامه همه پرسی کریمه به دلیل مخالفت دولت مرکزی اوکراین با آن غیرقانونی و فاقد اعتبار دانسته می شد و در صورت تصویب آن تشکیل هر گونه دولت مستقل در قلمرو حاکمیتی اوکراین غیرقانونی بوده و طبق فصل 7 منشور سازمان ملل این سازمان اجازه مداخله در این کشور را می یافت.

با این حال روسیه با استفاده از حق وتوی خود از تصویب این قطعنامه مناقشه برانگیز جلوگیری کرد. "ویتالی چورکین" نماینده دائم روسیه در سازمان ملل امروز با اعلام موضع کشور در قبال قطعنامه مذکور گفت: دور از ذهن نبود که روسیه با این قطعنامه مخالفت کند.

این در حالی است همه پرسی جدایی شبه جزیره کریمه از اوکراین فردا طبق برنامه در این منطقه به اجرا گذاشته خواهد شد. پیش از این پارلمان کریمه ضمن حمایت از جدایی این منطقه از اوکراین، مقدمات الحاق آن به خاک روسیه را فراهم کرده است.