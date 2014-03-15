به گزارش خبرنگار مهر، شبکه یک سیما برای نوروز سال 93 تهیه‌کنندگی و کارگردانی ویژه برنامه سال تحویل خود را به احسان ارغوانی به عنوان تهیه‌کننده و اشکان خطیبی به عنوان کارگردان سپرده است و طبق گفته عوامل قرار شده اتفاقات متفاوتی در آن رخ بدهد.

برنامه‌ای که به گفته خطیبی شاید طرح اولیه آن به برنامه‌ای برمی‌گردد که قرار بود او با رامبد جوان درباره اتفاقات هنری پایتخت بسازد و حالا به سال تحویل شبکه یک رسیده است. با این فرق که دیگر خبری از جوان نیست.

در این برنامه که با حضور مجریان مختلف شبکه یک در حوزه‌های گوناگون از جمله بهرام شفیع، اقبال واحدی، پدرام کریمی، نیلوفر امینی، ندا ملکی، مبینا نصیری، صلح جو، علی جباری همراه خواهد بود،‌ اشکان خطیبی علاوه بر کارگردانی اجرا نیز خواهد داشت.

اهدای سیب طلایی به برترین‌های سال 92 شامل بهترین بازیگر زن و مرد،‌ بهترین داور‌، بهترین تیم‌، بهترین خلبان‌، بهترین راننده تاکسی و ... نیز با حضور هیئت داورانی مرتبط با صنف‌های مختلف در این برنامه رخ خواهد داد.

در خصوص شبکه دو سیما پس از مدت طولانی سکوت خبری در خصوص جزئی‌ترین اطلاعات از ویژه‌برنامه سال تحویل، خبرنگار مهر دریافت که اجرای این برنامه را تازه عروس و داماد سیما یعنی آزاده نامداری و فرزاد حسنی در برنامه‌ای به تهیه‌کنندگی مجتبی کشاورز بر عهده خواهند داشت. پیمان قانع نیز طراحی دکور این برنامه را برعهده داشته است.

جزئیات دیگری از این برنامه فعلا در دست نیست جز اینکه سیدعلی ضیاء و مژده لواسانی و محمدجعفر خسروی از دیگر گزینه‌های اجرای این برنامه بوده‌اند.

و اما شبکه سوم سیما، امسال خیلی زود از حرف و حدیث‌ها بر سر نام مجری برنامه تحویل سال جلوگیری کرد و احسان علیخانی در برنامه «سه ستاره» به مناسبت 20 سالگی شبکه سه، مقدمات ویژه برنامه سال تحویلش را فراهم کرد.

به نحوی که این برنامه در هفت قسمت،‌ بهترین‌ها در هفت حوزه را ابتدا از دید یک هیات داوران و بعد از نظر مردم به نظرسنجی گذاشت و قرار شده برگزیدگان این نظرسنجی که مردم با آنها آشنا شده‌اند، مهمانان ویژه برنامه سال تحویل باشند. اقدامی که در نوع خود بدیع و جالب توجه است. گرچه «سه ستاره» از برنامه شبکه یک با نام «سین مثل سریال» الگوبرداری کرده است.

باید دید علیخانی و تیمش چه عناصر غافلگیرکننده‌ای برای مردم در شب سال نو خواهند داشت.

همانطور که در مرور برنامه‌ریزی شبکه یک برای سال تحویل آمد، رامبد جوان این بار از رفیق شفیقش دور شده و برنامه سال تحویل شبکه تهران را کارگردانی و بخش‌هایی از آن را اجرا می‌کند.

این برنامه «گوشه دل تهرون» نام دارد و جالب‌ترین نکته درباره آن پخش یک سریال در قالب این برنامه از صبح تا شب است. به نحوی که پس از تجربه‌هایی چون ساخت مینی سریال و پخش آن در طول یک هفته، این بار شبکه تهران در اقدامی بی سابقه یک سریال 12 قسمتی را از صبح روز 29 اسفند تا شب اول فروردین روی آنتن می‌فرستد.

آفرین عبیسی، بهرام شاه محمدلو، امید روحانی، فرزین صابونی، سعید چنگیزیان، فریبا کامران، خسرو پسیانی و کاظم سیاحی از جمله بازیگران بخش نمایشی این برنامه هستند.

بخش دوم برنامه به پلاتوهایی اختصاص دارد که جوان با حضور چهره‌ها در نقاط مختلف شهر و خارج از استودیو ضبط می‌کند و سومین بخش هم که حدود 150 گفتگوی ضبط شده با چهره‌های گوناگون هنری، ورزشی، فرهنگی و ... است.