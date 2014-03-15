به گزارش خبرنگار مهر،‌ خانواده شهدا و اهالی سینما و تلویزیون مهمانان این برنامه خواهند بود. مجتبی کشاورز تهیه‌کننده این برنامه و طراح صحنه و دکور آن پیمان قانع است.

«ملت ایران»، «بهار نارنج» و تولید برخی برنامه‌های مناسبتی شبکه سه در کارنامه تهیه‌کننده این برنامه که تا چند وقت پیش مشاور مدیر شبکه و مدیر شبکه مجازی کودک بوده، به چشم می‌خورد.

فرزاد حسنی آخرین بار اجرای برنامه سال تحویل شبکه 3 در سال 91 را برعهده داشت. همزمان آزاده نامداری نیز همراه احسان علیخانی ویژه برنامه سال تحویل شبکه دو را اجرا می‌کردند.

امسال با تغییراتی علیخانی به شبکه سه آمده و حسنی و نامداری اجرای برنامه شبکه دو را خواهند داشت و زن و شوهر بودن آنها تغییر عمده‌ای در نحوه اجرای این زوج مجری ایجاد خواهد کرد و طبعا برخی محدودیت‌های اجرای علیخانی و نامداری در این برنامه دیده نخواهد داشت و تازه عروس و داماد سیما کنار یکدیگر می‌نشینند و برنامه را اجرا می‌کنند.

حسنی و نامداری تیر ماه امسال به عقد یکدیگر درآمدند و مدتی بعد در کنار هم در برنامه «صبحی دیگر» شبکه آموزش به عنوان مهمان حاضر شدند. در آن برنامه حسنی ترانه «هنوزم سخت میخوامت» را به نامداری تقدیم کرد و این ترانه با صدای روزبه نعمت‌الهی به عنوان تیتراژ برنامه «خانومی که شما باشی» به تهیه‌کنندگی نامداری مورد استفاده قرار گرفت.