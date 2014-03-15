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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۰۰

در برنامه سال تحویل

فرزاد حسنی و آزاده نامداری 10 ساعت اجرای زنده نوروزی می‌کنند

فرزاد حسنی و آزاده نامداری 10 ساعت اجرای زنده نوروزی می‌کنند

برنامه سال تحویل شبکه دو سیما که فرزاد حسنی و آزاده نامداری آن را اجرا خواهند کرد، از ساعت 16 روز پنجشنبه 29 اسفند تا ساعت 2 بامداد یک فروردین روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ خانواده شهدا و اهالی سینما و تلویزیون مهمانان این برنامه خواهند بود. مجتبی کشاورز تهیه‌کننده این برنامه و طراح صحنه و دکور آن پیمان قانع است.

«ملت ایران»، «بهار نارنج» و تولید برخی برنامه‌های مناسبتی شبکه سه در کارنامه تهیه‌کننده این برنامه که تا چند وقت پیش مشاور مدیر شبکه و مدیر شبکه مجازی کودک بوده، به چشم می‌خورد.

فرزاد حسنی آخرین بار اجرای برنامه سال تحویل شبکه 3 در سال 91 را برعهده داشت. همزمان آزاده نامداری نیز همراه احسان علیخانی ویژه برنامه سال تحویل شبکه دو را اجرا می‌کردند.

امسال با تغییراتی علیخانی به شبکه سه آمده و حسنی و نامداری اجرای برنامه شبکه دو را خواهند داشت و زن و شوهر بودن آنها تغییر عمده‌ای در نحوه اجرای این زوج مجری ایجاد خواهد کرد و طبعا برخی محدودیت‌های اجرای علیخانی و نامداری در این برنامه دیده نخواهد داشت و تازه عروس و داماد سیما کنار یکدیگر می‌نشینند و برنامه را اجرا می‌کنند.

حسنی و نامداری تیر ماه امسال به عقد یکدیگر درآمدند و مدتی بعد در کنار هم در برنامه «صبحی دیگر» شبکه آموزش به عنوان مهمان حاضر شدند. در آن برنامه حسنی ترانه «هنوزم سخت میخوامت» را به نامداری تقدیم کرد و این ترانه با صدای روزبه نعمت‌الهی به عنوان تیتراژ برنامه «خانومی که شما باشی» به تهیه‌کنندگی نامداری مورد استفاده قرار گرفت.

کد مطلب 2256436

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