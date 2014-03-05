به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری برنامه «گوشه دل تهرون» ویژه سال تحویل شبکه تهران ظهر امروز چهارشنبه 14 اسفند با حضور رامبد جوان کارگردان، سجاد افشاریان نویسنده، جواد فرحانی تهیه کننده و بازیگران و اهالی رسانه در لوکیشن برنامه واقع در پیچ شمیران برگزار شد.

جوان در این نشست در خصوص نحوه آغاز تولید این برنامه توضیح داد: دو ماه پیش بود که عالی زاده مدیر گروه تفریحات و سرگرمی شبکه 5 از ما خواست امسال برخلاف سال‌های دیگر که برنامه ها در استودیو با حضور مجری و مهمانانی از شاخه ها و قشرهای مختلف پخش می‌شود و این شیوه در طول این چند سال به استاندارد تبدیل شده، کار دیگری انجام دهیم و موضوعات متنوعی را در قالب های مختلف برنامه سازی به مخاطب ارایه دهیم.

پخش 12 قسمت یک سریال در یک روز

وی افزود: ما تصمیم گرفتیم برنامه ای را تولید کنیم و سریالی بسازیم که 12 قسمت آن در یک روز روی آنتن می رود. با سجاد افشاریان نویسنده قرار گذاشتیم که یک خانواده شلوغ طراحی کنیم که در منزل پدری جمع می شوند و تمام حرف هایی که مجری و کارشناس فرهنگی و مذهبی در استودیو به صورت مستقیم به تماشاچی منتقل می کنند در قالب نمایشی ارایه دهیم و گل درشت نباشیم.

گفتگو با مهمانان اما نه در استودیو

این بازیگر یادآور شد: بخش هایی که قابلیت نمایشی ندارند نیز در آیتم های جداگانه ای که من اجرا می کنم مطرح می شوند به این نحو که من در نقاط مختلف شهر حاضر می شوم و اتفاقاتی رخ می دهد، مثلاً به کارتینگ می روم و در حالی که با فردی ماشین سواری می‌کنیم و درگیر سرعت و سبقت و جا ماندن می‌شویم با هم حرف می‌زنیم و مخاطب شاهد شیوه جدیدی برای ارایه صحبت‌ها است. البته ما مهمان‌های زیادی نداریم و دو سه نفر مهمان ما هستند.

وی در خصوص زنده نبودن برنامه تاکید کرد: اصولاً در برنامه های زنده میزان خطا که بخشی از آن آزاردهنده، جبران ناپذیر و آسیب‌زننده است وجود دارد که با شکل تولیدی می‌شود از آن پیشگیری کرد. حتی قرار بود بازیگران سریال و من نزدیک سال تحویل در یک نقطه به صورت زنده به هم برسیم اما با این ایده مخالفت شد و برنامه ماهیچ بخش زنده ای ندارد.

تغییر لحن برنامه‌سازی تلویزیون

جوان تاکید کرد: ما می خواهیم برنامه سازی را تغییر شکل بدهیم و لحن مان را عوض کنیم. به علاوه درصددیم ذائقه تماشاچی تلویزیون را دچار تنوع کنیم. اگرچه ممکن است مردم ما را پس بزنند اما کارمان جذابیت دارد.

وی مدت زمان برنامه را 12 تا 13 ساعت خواند و ادامه داد: بخش های نمایشی ما 18 بازیگر دارند که 4 نفرشان خردسال هستند، 99 درصد بازیگران تئاتری هستند و ما در شکل اجرای سکانس ها از فرمتی استفاده کردیم که قابلیت بازیگران تئاتر در آن بیشتر از بازیگران تلویزیونی یا سینمایی است البته قصدم کم اهمیت کردن توانایی هنرمندان این دو رشته نیست. سکانس های ما تعداد زیادی بازیگر دارد که ما با دو دوربین هر بار کل آن را از دو زاویه اجرا می کنیم، در ادامه دوباره همان سکانس را بدون هیچ کاتی از زاویه های دیگری می گیریم و به این تربیت هر سکانس را از 8 زاویه داریم.

قرار نیست گروهی دیالوگ بگویند و گروه دیگر سکوت کنند

جوان، سعید چنگیزیان، فرزین صابونی، فریبا کامران، بهرام شاه محمدلو، راضیه برومند، امید روحانی، خسرو پسیانی، ناهید مسلمی، میثم میرزایی، کاظم سیاحی ... را جزو بازیگران بخش های نمایشی معرفی و در پاسخ به سوال مهر مبنی درباره دلیل انتخاب این فرمت اظهار کرد: در تلویزیون مرسوم شده که با دو دوربین کارها را به این نحو ضبط می کند که عده‌ای این طرف اتاق نشسته اند و دیالوگ می گویند و بعد که نوبت این طرفی ها شد آنها سکوت می کنند و دیگران دیالوگ هایشان را می گویند اما ما احساس کردیم اگر ما بخواهیم دکوپاژ روی کاغذ عمل کنیم همه چیز مصنوعی و سرد می شود بنابراین به صورت دسته جمعی و در یک فضای شلوغ در آن واحد همه بازیگران دیالوگ های یک سکانس را می گفتند و بازی می کردند. این چنین سکانسی شلوغ، گرم و پر پیمان داشتیم.

افشاریان نیز با بیان این که شبیه این مجموعه نمونه ای سراغ ندارد اظهار کرد: کار ما اورجینال است مدل خودش قصه تعریف می کند. از طرفی ما سراغ چهره های مرسوم تلویزیون نرفتیم و از هنرمندان تئاتر استفاده کردیم.

دوست داشتیم عضو این خانواده شلوغ و دوست‌داشتنی باشیم

جوان نیز تصریح کرد: افشاریان جزو معدود نویسندگانی است که در فیلمنامه هایشان دخل و تصرفی نشده و مدام او را به نوشتن تشویق کرده ایم چرا که اساساً جمع شدن یک خانواده در نوروز دور هم چیز قابل سانسوری ندارد و ما شاهد خانواده ای شلوغ و دوست داشتنی هستیم که عاشق هم هستند و هیچ کدام آنها را منفک از هم نمی بینیم. بارها پیش می آمد که سرصحنه هر کدام از ما می گفتیم ای کاش ما هم عضوی از این خانواده بودیم.

وی یادآور شد: خانواده قصه ما که نام خانوادگی آنها «ساکت تهرانی» است از آنهایی هستند که با حضور در میانشان احساس امنیت می کنید. همه قربان صدقه هم می روند و در کل خیلی خوشحالند. ما گاهی وقت ها فکر می کردیم شاید یک متن خوب نباشد اما در اجرا اتفاق دیگری می‌افتاد.

افشاریان نیز با بیان اینکه گروه «گوشه دل تهرون» برای پر کردن یک روز مردم فکر کرده اند بیان کرد: ما مدام در فکر این بودیم که چطور می شود یک روز مردم با حال بهتری همراه باشد. از طرفی هر قسمت سریال مستقل از دیگری است و اگر کسی مثلاً از قسمت چهارم کار را ببیند با آن ارتباط برقرار می کند.

چوان هم در بخش هایی از صحبتش به 22 سال سابقه اش در تلویزیون اشاره کرد و از فواد صفاریان پور به عنوان مشاور خود در این پروژه نام برد که بخش هایی از مسئولیت او را انجام داده است. از جواد فرهانی تهیه کنده نیز به عنوان فردی نام برد که در سینما کار می کرده و حالا خیلی خوب این کار تلویزیونی را حمایت می کند.

در ادامه آفرین عبیسی بازیگر پیشکسوت اعلام کرد این سریال نخستین همکاری اش با رامبد جوان است و در آن نقش مادربزرگ را ایفا می کند.

بهرام شاه محمدلو نیز ترکیب تئاتری بازیگران را دلیل همکاری خود با این پروژه اعلام کرد.

حاشیه‌ها:

* این نشست قرار بود ساعت 11 صبح آغاز شود اما 11:20 رامبد جوان بعد از سلام و علیک با خبرنگاران، گفت تا خبرنگاران دیگر بیایند ساعت 11:30 نشست را آغاز خواهند کرد و پیشنهاد کرد تا آن زمان حاضران با هم معاشرت کنند!

با این حال 11:30 کیوان جمالی دستیار جوان اعلام کرد تا 20 دقیقه دیگر و ضبط یک سکانس جوان برای آغاز نشست خواهد آمد. حرفی که با انتقاد خبرنگاران مواجه شد.

گذشت تا ساعت 11:50 دستیار دیگر جوان آمد و از خبرنگاران خواست آرام‌تر صحبت کنند تا مشکلی در ضبط ایجاد نشود! به این ترتیب قرار شد در صورتی که تا ساعت 12 نشست آغاز نشود خبرنگاران نشست را ترک کنند اما درست رأس 12 و با یک ساعت تأخیر جوان به جمع اهالی رسانه آمد و پشت میزهایی که در فضای آزاد و حیاط لوکیشن گذاشته شده بود بین مطبوعاتی‌ها نشست.

* جوان که ابتدا سعی می‌کرد به اختصار اطلاعاتی از برنامه در اختیار خبرنگاران بگذارد در پاسخ به سوالی گفت: یعنی بگم؟ منه دهن لق همه چیز را لو می‌دهم!

* در بخش دیگری او در پاسخ به اینکه مدت زمان برنامه چقدر است، به 12 تا 13 ساعت اشاره کرد و در تلاش بود تعداد دقایق آن را هم اعلام کند اما گفت: می‌خواستم دقت به خرج بدهم دیدم یادم نمی‌آید.

* این هنرمند طناز بخشی از صحبت‌هایش را به تعریف از متن سجاد افشاریان اختصاص داد و او را بغل کرد و گفت بیا اشک شوق بریزیم! در جای دیگری هم گفت: سجاد که از من تعریف نکرد، باید بگویم موفقیت سریال ناشی از درایت و هوش من در کارگردانی هم هست!

* جوان وقتی از جواد فرحانی نام می‌برد تأکید کرد با ح جیمی بنویسید. بعد هم که دیگر حرف‌هایش تمام شده بود و عکاسان از او عکس می‌گرفتند ناگهان دوباره برگشت و به نکته‌ای اشاره کرد که یادش رفته بود و گفت: قلما رو کاغذ!