چهار محور هرمزگان مسدود است/ اعلام راه های جایگزین از سوی راه و شهرسازی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شرفی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت راههای ارتباطی در استان هرمزگان بیان داشت: بر اثر تداوم بارندگی در هرمزگان و طغیان رودخانه ها چهار محور اصلی و فرعی این استان مسدود است.

وی افزود: در حال حاضر محور جاسک میناب کیلومتر 25 به دلیل طغیان رودخانه باغان، محور بندرخمیر ـ لنگه، محور خمیر ـ بندرعباس و محور فرعی زیارتعلی ـ رودخانه مسدود است.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان اضافه کرد: در پی مسدود شدن جاده های مذکور، رانندگان می توانند از محور جایگزین تردد کنند. به گفته شرفی، رانندگانی که قصد سفر در محور بندرخمیر ـ لنگه دارند می توانند از محور جایگزین بندرخمیر ـ دژگان ـ لنگه و بالعکس تردد کنند.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان همچنین به مسدود بودن محور برگشت خمیر ـ بندرعباس حد فاصل پاسگاه منبع آب تا دوراهی گچین اشاره کرد و گفت: این محور به دلیل طغیان روخانه «کل» مسدود است و رانندگان می توانند از باند رفت بندرعباس ـ خمیر که به صورت دو طرفه پیش بینی شده، تردد کنند.

به گفته وی تردد در محور جاسک ـ میناب به دلیل طغیان رودخانه عبور و مرور تا فروکش آب در آبنماها تا اطلاع ثانوی با مشکل برقرار است.

وی با بیان اینکه راه های اصلی هرمزگان در حال حاضر مسدود نیست، افزود: محور فاریاب ـ زیارتعلی به دلیل طغیان رودخانه زیارتعلی برای ساعاتی مسدود شد که با فروکش کردن آب رودخانه مذکور، هم اکنون تردد در این محور جریان دارد.

وی اضافه کرد: همچنین قسمتی از محور بندرعباس- میناب بعد از پل جلابی به سمت حسن لنگی نیز روز جمعه دچار آب گرفتگی شد که با تلاش راهداران تردد در این محور در جریان است.

وی همچنین به راه های روستایی استان اشاره کرد و افزود: راه های روستایی به دلیل طغیان رودخانه های فصلی و وجود آبنما در زمان بارش مسدود می شود که رانندگان باید با احتیاط بیشتر تردد کنند.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان همچنین به رانندگان توصیه کرد در محورهای کوهستانی به دلیل ورود رسوبات به جاده با احتیاط رانندگی کنند. وی در عین حال اضافه کرد: راهداران در تمامی شهرستان ها نسبت با جمع آوری رسوبات وارد عمل شده و در حال روان سازی محورها هستند.

شرفی با بیان اینکه طبق پیش بینی سازمان هواشناسی بارندگی تا یکشنبه ادامه خواهد داشت، از رانندگان خواست قبل از سفر وضعیت راه ها را از طریق تلفن 141 جویا شوند.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان همچنین گفت: برآورد خسارت های احتمالی جاده ها در دست بررسی است که پس از محاسبه اعلام خواهد شد.