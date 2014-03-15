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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۲۸

به دلیل برپایی نمایشگاه در مصلی/

نماز جمعه تهران از اول فروردین در دانشگاه تهران برگزار می شود

نماز جمعه تهران از اول فروردین در دانشگاه تهران برگزار می شود

ستاد نماز جمعه تهران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد نماز جمعه این هفته ، مورخ اول فروردین 1393 در دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه ستاد نماز جمعه تهران به شرح زیر است:

بدینوسیله به اطلاع مردم مومن و متدین تهران بزرگ می رساند؛ با توجه به اینکه مدیریت محترم مصلای بزرگ امام خمینی (ره)، قبل از استفتاء این ستاد از محضر مبارک مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص برگزاری  نماز جمعه در مصلی، وعده هایی را به منظور برگزاری نمایشگاههای فرهنگی نهایی نموده است و ملغی نمودن آنها غیرممکن می باشد؛ لذا نماز جمعه این هفته ، مورخ اول فروردین 1393 در دانشگاه تهران برگزار می گردد.

ان شاء الله، نماز جمعه تهران از هفته سوم خرداد ماه 1393 (از 16 خرداد) مجددا در مصلی نماز جمعه امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد که با حضور معنوی شما سرمایه های اصلی انقلاب، ندای وحدت آفرین و دشمن شکن صفوف توحیدی بر بلندای جهان مستولی می گردد.

شایان ذکر است؛ مصلای بزرگ نماز جمعه امام خمینی (ره) بزرگترین مصلی در جهان اسلام و دارای ظرفیت های بالقوه و بسیار بزرگی است که می بایست مجلس شورای اسلامی و به ویژه دولت محترم، با عزم و اراده ملی در سال آینده، فاز یک آن را با موفقیت به انجام برسانند تا افتخاری دیگر برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ماندگار شود.

کد مطلب 2256563

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