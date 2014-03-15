ائمه جمعه اقتصاد مقاومتي را به يك فرهنگ تبديل كنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمين ابوالقاسم يعقوبي صبح شنبه در هفدهمين گردهمايي ائمه جمعه اين استان كه با موضوع تبيين راهكارهاي اقتصاد مقاومتي در شهر قاضي برگزار شد، با اشاره به ابلاغ 24 سرفصل اقتصاد مقاومتي از سوي رهبري و لبيك سران سه قوه و مسؤولان ارشد كشور براي اجراي آن، اظهار کرد: اگر اقتصاد مقاومتی به خوبی در کشور پیاده شود انقلابی در زمینه اقتصادی در ایران روی می دهد.

وی با بیان این که اجراي اقتصاد مقاومتي زمينه تحقق حماسه اقتصادي را مهیا خواهد کرد، افزود: نظام جمهوری اسلامی برای تحقق این حماسه راهي جز اجراي اقتصاد مقاومتي ندارد.

حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی با اشاره به این که در زمینه حماسه اقتصادي مردم ايران به شعور و بلوغ سياسي رسيده بودند و در 24 خرداد و 22 بهمن امسال آن را محقق کردند، افزود: برای تحقق حماسه اقتصادی مورد نظر مقام معظم رهبری نیز رسیدن به این بلوغ لازم است.

وی اضافه کرد: به همین دلیل نیازمند فرهنگ سازي براي اجراي اقتصاد مقاومتي هستیم و در این زمینه باید علاوه بر رسانه‌ها، ائمه جمعه و جماعات کشور نیز وارد میدان شوند.

استاندار خراسان شمالي و نماينده عالي دولت تدبير و اميد در استان نيز در اين گردهمايي به انجام اقدامات عملي و دوري از فعاليت هاي شعاري و نمايشي در زمينه اقتصاد مقاومتي تأكيد كرد و گفت: اين گونه گردهمايي ها نبايد تنها به برگزاري جلسه خلاصه شود؛ بلكه آن چه اهميت دارد خروجي اين نشست ها و تأثير آن در جامعه است.

به گفته سيدعلي اكبر پرويزي اگر برگزاري چنين جلساتي خروجي عملي و مفيدي نداشته باشد؛ برگزاري آن نه تنها قابل قبول نيست بلكه به دليل هدررفت وقت و سرمايه، ظلم و جفا در حق مردم محسوب مي شود.

حجت الاسلام حسين عابديني، مسؤول شوراي سياست گذاري ائمه جمعه خراسان شمالي نيز در اين گردهمايي با تشريح اهداف برگزاري اين نشست، بر اجرايي شدن مصوبات آن تأكيد كرد.

گفتني است، هفدهمين گردهمايي ائمه جمعه خراسان شمالي با هدف تبیین راهکارهای اقتصاد مقاومتی به ميزباني شهر قاضي مركز بخش سملقان شهرستان مانه و سملقان در خراسان شمالي برگزار شد.

در اين گردهمايي 15 نفر از امامان جمعه و مسؤول شوراي سياست گذاري ائمه جمعه، استاندار خراسان شمالي و جمعي ديگر از مسؤولان فرهنگي و مذهبي استان، ديدگاه ها و نظرات خود پيرامون راهكارهاي اجراي اقتصاد مقاومتي را بيان كردند.