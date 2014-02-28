اقتصاد مقاومتی اقتصاد دانش بنیان و عدالت بنیان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی که در محل مصلای امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد، با اشاره به توصیه های مقام معظم رهبری در نشست با سران قوا پیرامون سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی، افزود: نباید در اذهان اینگونه تداعی شود که اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری به معنای اقتصاد ریاضتی است؛ چرا که اقتصاد مقاومتی اقتصادی علمی و ریلی است نه اقتصادی دیمی.

خطیب نماز جمعه بجنورد اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی علاوه بر اینکه انضباط مالی ایجاد می کند، همت ها را به سمت و سوی تلاش و کار بیشتر، خلاقیت و نوآوری، پرهیز از اسراف و مدیریت بهینه در مصرف هدایت می کند.

وی تصریح کرد: میدان برای اندیشمندان، صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی، برای کارآفرینی، تلاش و نوآوری و ابتکار بازاست تا با همت و تلاش خود، تحقق بخش اقتصاد مقاومتی در کشور باشند.

حجت الاسلام یعقوبی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی دو عنصر مهم را در خود جای داده است افزود: اقتصاد مقاومتی اقصادی دانش بنیان و عدالت بنیان است؛ نوعی اقتصاد علمی و ریلی است نه اقتصادی دیمی.

امام جمعه بجنورد با بیان اینکه متاسفانه در چند سال گذشته اقتصاد کشور اقتصاد دیمی بوده است گفت: دولت های گذاشته هرکدام به نوعی اقتصاد را برای خود تعریف کردند که یکی به سمت آمریکا، یکی به سمت انگلیس و دیگری به سمت روسیه گرایش داشت و معلوم نبود که اقتصاد کشور دقیقا از کجا الهام می گیرد؛ به همین دلیل در موضوع اقتصاد نتوانستیم آنگونه که شایسته بود، موفق عمل کنیم.

وی با اشاره به نامگذاری هر سال از سوی مقام معظم رهبری با موضوعات مختلف اقتصادی تصریح کرد: نظر مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی، تنظیم هندسه اقتصادی است.

حجت الاسلام یعقوبی افزود: باید اقتصاد، ریلی، قانونمند، هدفمند و با حساب و کتاب و بر اساس اصول قابل قبول و علمی انجام شود، نه بر اساس میل و هوای دولت ها و شرایط سیاسی حاکم بر کشور.

وی اظهار داشت: البته در مقابل اجرای اقتصاد مقاومتی دو قشر ممکن است مقاومت کرده و به آسانی تسلیم نشوند؛ یکی آن دسته از افرادی که در بخش واردات سرمایه گذاری کرده اند و با رشد تولید ملی میانه ای ندارند و منافع آنها با قطع واردات به خطر می افتد و گروه دیگر کسانی که اقتصاد نفت به عنوان اقتصادی تک محصولی، ذهن آنها را به خود مشغول کرده است و به فکر نسل های آینده نیستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دشمنان نظام هر روز درتلاشند تا با روشهای گوناگون به ایران اسلامی ضربه وارد کنند و برای محقق شدن نقشه های شوم خود مرتبا برنامه ریزی می کنند؛ بنابراین نباید به رغم توانمندی، دشمنان کشور و نظام را ضعیف تصور کنیم.

حجت الاسلام یعقوبی با تاکید بر هوشیاری مردم و مسئولین تصریح کرد: دشمنان قسم خورده ما هر روز در صدد اجرای توطئه و نقشه ای جدید هستند و از هیچ کوششی برای نابودی این کشور دریغ نکرده و نمی کنند.

وی جنگ تحمیلی، ترورهای خیابانی، انفجارها و ترور شخصیت های بزرگ کشور و دانشمندان هسته ای، تهاجم فرهنگی و تحریم های اقتصادی به عنوان گوشه ای از شرارت ها و توطئه های دشمن یاد کرد و گفت: تحریم ها آخرین خاکریز دشمن است که می خواهد با ایجادفشارهای اقتصادی، ملت مقاوم ایران اسلامی را مستاصل کرده و به زانو در آورد.

امام جمعه بجنورد حرکات مذبوحانه دشمن را در راستای تحمیل خواسته های آنها در مذاکرات عنوان کرد و گفت: ملت مومن و ولایتمدار ایران اسلامی، با اقتدار و ایستادگی، هرگز در مقابل خواسته های دشمن سر تسلیم فرود نخواهد آورد.

وی به مسئولان تاکید کرد تا در اجرای مفاد سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی در حوزه های مختلف تمام تلاش خود را به کار گیرند.

حجت الاسلام یعقوبی اظهار امیدواری کرد که با تلاش مسئولین و همت مردم، اگر تمامی درهای دنیا به روی ملت ایران بسته شود دشمن کاری از پیش نخواهد برد.

وی در پایان خطبه دوم به هفته احسان و نیکوکاری اشاره کرد و خواستار توجه و همراهی مردم در کمک به نیازمندان شد.

امام جمعه بجنورد تصریح کرد: مردم عزیز در آستانه سال نو و در هفته ای که به نام هفته احسان و نیکوکاری نامگذاری شده است با کمک های مادی و معنوی خود خوبی ها و جلوه های انفاق را به منصه ظهور برسانند.

به گزارش خبرنگار مهر، سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه این هفته، امان الله حسین پور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی بود که ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این نهاد، خواستار حضور پررنگ مردم درهفته احسان و نیکوکاری و کمک به نیازمندان شد.