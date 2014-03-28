به گزارش خبرگزاری مهر، علامه طباطبایی از شخصیتهای کمنظیر و به یک معنا بی نظیر در جهان اسلام و بهویژه جهان تشیع است و حق عظیمی بر حوزههای علمیه و فرهیختگان در علوم انسانی و اسلامی بهویژه در قلمرو فلسفه و تفسیر دارند و در واقع احیاگر مبانی عقلی و مباحث تفسیری در حوزه علمیه قم و در جامعه اسلامی هستند. مهمترین اثر آن بزرگوار که یک دائرةالمعارف آموزههای دینی و علوم انسانی ـ اسلامی است کتاب شریف تفسیر المیزان است.
بزرگانی مانند مرحوم شهید مطهری، آیتالله جوادی آملی و آیتالله مصباح یزدی با تجلیلی بینظیر از این تفسیر یاد میکنند. استاد مطهری فرمودهاند: تفسیر المیزان همهاش با فکر نوشته نشده است من معتقدم که بسیاری از این مطالب، از الهامات غیبی است. کتاب تفسیر علامه طباطبایی بهترین تفسیری است که در میان شیعه و سنی از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است. مرحوم آیتالله آقابزرگ تهرانی هم میفرماید: تفسیر المیزان دائرةالمعارف بزرگی در تفسیر قرآن است که با شیوهای برهانی و فلسفی و سبکی جالب تألیف شده است. آیتالله مصباح میفرمایند: سالها بلکه قرنها باید بگذرد تا بهطور کامل ابعاد وجودی ایشان شناخته شود. متأسفانه آنگونه که شایسته شخصیت علامه و تفسیر بزرگ المیزان است به رغم تلاشهای زیادی که شده است کار شایان منزلت علامه و المیزان هنوز صورت نگرفته و با حق ادای آن فاصله زیادی داریم.
از چند سال پیش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) مصمم شد که در مورد معرفی علامه و ادای اندکی از دین خود به ایشان و این اثر بزرگ تفسیری «المیزان» که افتخار شیعه و جهان اسلام است تلاشهایی انجام دهد. یکی از آن تلاشها همایش بینالمللی اندیشههای علامه طباطبایی در تفسیر المیزان است و البته یک طرح جامعی در مورد المیزان تهیه شده است که یک بخشی از آن همایش است. آن طرح جامع از نگارش و ویرایش و تحقیق راجع به متن المیزان تا نوشتن تفسیر موضوعی درباره المیزان و نشستها و همایشهای علمی و بینالمللی محورهای متعددی را دربرمیگیرد.
تفسیر موضوعی بر اساس المیزان سه مرحله دارد که طرح تصنیف المیزان مرحله اول آن است و در 29 محور با همکاری حدود 60 محقق از رشتههای مختلف علوم انسانی و اسلامی در جریان است و دستاوردهای آن طرح هم برای همایش قابل استفاده خواهد بود. تاکنون چند نشست علمی درباره المیزان در مؤسسه و مراکز دیگر برگزار شده است.
در مورد روش تفسیر قرآن به قرآن و مبانی تفسیری علامه طباطبایی در تفسیر المیزان نیز همایش ملی مبانی اندیشهای و تفسیری علامه طباطبایی در اردیبهشت سال 91 با مشارکت مراکز مختلف برگزار شد. رسالههای مقطع دکتری و ارشد ناظر به اندیشههای علامه طباطبایی نوشته شده و برخی دفاع شده و برخی مشغول تدوین رساله هستند و بخشی از فعالیتها مربوط به متن المیزان است که در مراحل بعدی آن طرح جامع قرار دارد.
همایش بینالمللی علامه طباطبایی در یک همایش خلاصه نمیشود. دبیرخانه دائمی این همایش تأسیس خواهد شد و هر دو سال یک بار یک همایش ملی و یا بینالمللی برگزار خواهد شد.
اولین همایش بینالمللی «اندیشههای علامه طباطبایی در تفسیر المیزان» از 24 تا 26 آبانماه سال جاری در قم برگزار خواهد شد، البته اولین همایش ملی نیز در سال 91 برگزار شد. این همایش با همکاری 23 مرکز علمی برگزار میشود که 6 نهاد علمی آن از 6 کشور جهان مشارکت خواهند داشت و بقیه از مراکز علمی داخلی میباشد که پیش همایشهایی در این مراکز برگزار خواهد شد که متعاقبا زمان بندی آن اعلام میگردد.
در این همایش از نظرات و حضور شاگردان برجسته مرحوم علامه طباطبایی مانند آیتالله جوادی آملی، آیتالله سبحانی و آیتالله مصباح و دیگر بزرگان استفاده خواهد شد. در این همایش علاوه بر دانشمندان داخلی از دانشمندان خارجی هم دعوت شده است. از وجود آیتالله سیدجعفر مرتضی و شخصیتهای دیگری از لبنان، آیتالله آصفی از عراق هم استفاده خواهد شد.
نظر شما