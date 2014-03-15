نگهداری از 100 هزار معلول در 1800 مرکز بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر یحیی سخنگویی در نشست خبری که به منظور ارائه گزارش فوت 15 تن از کودکان مرکز نگهداری نارمک برگزار شد، با اشاره به اینکه در سال جاری 15 کودک معلول در مرکز نگهداری معلولان نارمک فوت کرده‌اند گفت: سه نفر از این کودکان در خود مرکز و مابقی در بیمارستان جان خود را از دست داده‌اند.

وی ادامه داد: فوت 12 نفر از این کودکان در بیمارستان نشان دهنده این است که رسیدگی‌های لازم در این خصوص انجام شده و پس از ارجاع برای درمان به بیمارستان فوت شده‌اند.

معاون امور توانبخشی بهزیستی با تاکید بر اینکه کودکانی که دارای معلولیت شدید جسمی، ذهنی، حرکتی و چند معلولیتی هستند در مراکز شبانه روزی نگهداری می‌شوند، خاطر نشان کرد: افرادی که دارای معلولیت‌های شدید و چند معلولیتی هستند دارای مشکلات شدید کلیوی، قلبی و تنفسی بوده و کمترین تحرک را با خود به همراه دارند که همین کمبود تحرک یکی از مشکلات عدیده آنهاست.

سخنگویی با اشاره به اینکه 100 هزار معلول در 1800 مرکز نگهداری بهزیستی در کشور تحت خدمات توانبخشی قرار دارند، اظهار کرد: این افراد دارای بیماریهای خاص همچون هپاتیت بوده و نگهداری و توانبخشی آنها با مشکلاتی مواجه هستند.

وی با تاکید بر اینکه برخی اوقات به جای توجه به نیمه پر لیوان به نیمه خالی آن توجه می‌شود، گفت: اینکه 100 هزار خانواده در آسایش و آرامش به سر می‌برند و اینکه 20 هزار بیمار روانی تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند که در صورت تعطیلی یکی از این مراکز آسایش و آرامش یک شهر به هم می‌خورد نیز باید مدنظر قرار گیرد.

معاون امور توانبخشی بهزیستی افزود: اینکه یک معلول علیرغم میل باطنی و علاوه بر رسیدگی‌های مسئولان، فوت شده و برخی از فوت مشکوک در این زمینه نام می‌برند درست نیست، چرا که پرونده‌های این افراد وجود دارد.

سخنگویی با بیان اینکه 15 درصد جمعیت جهان بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت دچار معلولیت هستند، خاطرنشان کرد: با توجه به جمعیت 75 میلیونی کشور بالغ بر 10 میلیون معلول در جامعه حضور دارند که حدود سه درصد این افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید هستند.

وی با اشاره به اینکه حدود 13 هزار مجهول الهویه که فاقد سرپرست بوده به حکم قوه قضاییه توسط سازمان بهزیستی نگهداری می‌شوند، گفت: سازمان بهزیستی موظف به ارائه خدمات به این افراد است و مطمئنا اگر این تعداد نفر در جامعه رها شوند اتفاقات متعددی می‌افتد. هرچند تمامی این موضوعات دال بر نبود مشکل در زمینه خدمت رسانی نیست و با ارائه خدمات ایده آل به معلولان فاصله داریم.

معاون امور توانبخشی بهزیستی با بیان اینکه 4500 معلول در خانواده‌ها از سازمان بهزیستی خدمت می‌گیرند، گفت: افراد آموزش دیده در منازل حضور یافته و به معلولان به صورت رایگان خدمت می‌رسانند. این فعالیتی است که در کشورهای پیشرفته صورت می‌گیرد چرا که یکی از علل افزایش مراکز نگهداری مشکل خانواده‌ها در نگهداری از معلولان است.

سخنگویی از اجرای طرح کشوری نگهداری معلولان در خانواده توسط اعضای خانواده خبر داد و عنوان کرد: این طرح مخصوص معلولان شدید و خیلی شدید ذهنی و جسمی بوده و کمک هزینه‌ای که سازمان بهزیستی در این زمینه پرداخت می‌کند سه تا چهار برابر مستمری موجود است تا خانواده‌ها بتوانند معلولان خود را نگهداری کنند و نظارت سازمانی هم در این زمینه وجود خواهد داشت.

وی ادامه داد: این طرح از استانهای محروم آغاز می‌شود، چرا که این استان‌ها توانایی لازم را در حفظ و نگهداری کودکان معلول به دلیل مشکلات معیشتی و مسائل بهداشتی ندارند. بنابراین استان‌های خراسان شمالی و جنوبی، آذربایجان غربی و ایلام در اولویت اجرای این طرح هستند.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی با تاکید بر اینکه این طرح سبب کاهش پشت نوبتی‌های سازمان بهزیستی می‌شود، گفت: در مورد برخی ممنوعیت‌ها نیازمند گسترش مراکز هستیم، به طور مثال در مورد بیماران روانی مزمن چالش‌هایی وجود دارد. هرچند رشد 40 درصدی در تجهیزات به منظور خدمت رسانی را در سال جاری داشته‌ایم.

رضایی مدیر کل مراکز شبانه روزی سازمان بهزیستی نیز با اشاره به اینکه سال گذشته یک میلیون پرونده مددجویان سازمان بهزیستی در منازل افراد پایش شد گفت: امسال نیز پایش کل مراکز کشور را در دستور کار قرار دادیم و پرونده 68 هزار معلول در کشور را پایش کردیم.

به گفته وی 19 هزار و 911 معلول ذهنی در 271 مرکز معلولان ذهنی نارمک وجود دارد که 13 و 938 نفر نفر از آنها معلولان ذهنی خیلی شدید هستند که به علت عدم تحرک و تغییر شکل در اسکلتشان با کمبود حرکت یا نداشتن حرکت مواجه هستند که همین امر سبب دچار شدن آنها به بیماریهای عفونی و حاد می‌شود.

رضایی با اشاره به اینکه سال گذشته در شهر تهران 830 نفر از سطح خیابان جمع آوری و به سازمان بهزیستی تحویل داده شدند اظهار کرد: در مورد مراکز شبانه روزی بر اساس حکم قوه قضاییه سازمان بهزیستی موظف است از هر فرد فاقد سرپرستی نگهداری کند هرچند این افراد دارای بیماریهای شدید از جمله ایدز و هپاتیت باشند.

وی افزود: پس از جمع آوری این 830 نفر باید حداقل هشت مرکز ایجاد می‌کردیم تا از آنها نگهداری کنیم و ارائه خدمت رسانی به آنها نیازمند کسب اعتبارات لازم بود چرا که این افراد در میانه سال به سازمان بهزیستی معرفی شدند.

به گفته مدیر کل مراکز شبانه روزی سازمان بهزیستی 308 نفر از این 830 نفر دچار ایدز و هپاتیت بودند.