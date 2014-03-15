شمار تلفات درگیریهای نیجریه به 212 نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، درگیری 6 ساعته روز جمعه بین شبه نظامیان و ارتش نیجریه به کشته شدن 212 نفر از جمله پنج نظامی ارتش، یک زن و شمار زیادی از شبه نظامیان منجر شده است.

این درگیری در پی حمله شماری از شبه نظامیان به یک پایگاه نظامی در شهر مایدوگوری مرکز ایالت بورنو واقع در شمال شرق نیجریه رخ داد. منابع آگاه می گویند هدف مهاجمان آزاد کردن زندانیان وابسته به گروه بوکوحرام از زندان این پایگاه بوده است.

بر این اساس در میان کشته شدگان 207 نفر از اعضای بوکوحرام دیده می شوند. این افراد با به تن کردن یونیفورم ارتش به پایگاه نظامی مذکور حمله کرده و شماری از همقطاران خود را آزاد کرده اند.

گزارشها همچنین حاکی است شماری از شبه نظامیان در حین فرار توسط غیرنظامیان دستگیر و تحویل ارتش شده اند. گفته می شود این حمله در واکنش به عملیات اخیر ارتش نیجریه برضد مواضع بوکوحرام در جنگل سامبیسا و مناطق نزدیک به آن بوده است.

گفتنی است گروه بوکو حرام که به دنبال تعطیلی مدارس نوین و تحمیل قوانین طالبانی است، در سال 2002 توسط فردی به نام "محمد یوسف" در مایدوگوری بنیاد شد و در سال 2004 به کاما در ایالت یوبه نقل مکان کرده و در این منطقه به ایجاد پایگاهی با عنوان "افغانستان" اقدام کرده است.