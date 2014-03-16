آبشارهای زیبا؛ جلوه های منحصربفرد از سرزمین بهشتی گیلان/ لزوم توسعه خدمات زیر ساختی در مناطق گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، آبشارهای متعدد در این طبیعت بسیار زیبا که در شهرستان های آستارا، تالش، رضوانشهر، شفت، سیاهکل و غیره قرار دارند امکان مناسبی برای حضور مسافران و گردشگران نوروزی است.

آبشار های تحیربر انگیز ماسوله

در پشت شهر زیبای ماسوله و در دل کوه آبشار زیبایی نهفته است که دیدن آن خالی از لطف نیست، مسیر زیبایی که انسان را به این آبشار می ساند بسیار زیبا ،آرام و دنج است و آرامش بی نظیری در آن موج می زند. مسیری جنگلی و باریک که درختان فندق چتری بر روی آن افراشته اند و چشمان هر انسان رنگی جزء سبز نمی بیند.

وجود آبشارها و چشمه هاي متعدد در اطراف ماسوله زيبايي طبيعت آن را دو چندان کرده است، آبشارهاي اين منطقه به صورت پراکنده در اطراف آن ديده مي شوند و اگرچه در پي سيل هاي ساليان اخير دستخوش تغييراتي شده اند ولي همچنان بازديدکنندگان خاص خود را دارند.

" آبشار کوشم ماسوله " در انتهاي دره جنگلي ماسوله و در ارتفاعات اين منطقه واقع شده و ارتفاع آن 30 متر است.

مسير دسترسي به اين آبشار با شيبي ملايم و در امتداد رودخانه و در جهت مخالف جريان آب است که پس از يک ساعات کوهپيمايي و گذر از چند آبشار کوچک ديگر در انتهاي تنگه به ديواره اي سنگي برمي خوريم که آب از فراز آن به پائين فرو مي ريزد.

از ديگر آبشارهاي گزارش شده از اين منطقه مي توان به " آبشار ماسوله رودخان " با ارتفاع بيش از 20 متر، آبشار خرم بو (خربو) و آبشار لارچشمه نيز اشاره کرد که جلوه اي بسيار زيبا داشته و هر کدام مي توانند بهانه هاي برای بازديد از طبيعت زيباي ماسوله باشند.

آبشار لاتون (بارزاو) آستارا

آبشار لاتون در ۱۵ کیلومتری جنوب شهرستان آستارا، شهر لوندویل روستای کوته کومه جای گرفته‌است. ارتفاع آبشار لاتون ۱۰۵ متر است که از این حیث در دایره آبشارهای بلند ایران جای می گیرد.

این آبشار از دامنه‌ های شرق کوه اسپیناس سرچشمه گرفته و به رودخانه لوندویل که با طول ۱۷ کیلومتر خود نیز از کوه اسپیناس سرچشمه گرفته سرازیر و با شیب تندی به سمت کوته کومه و لوندویل حرکت کرده و در نهایت وارد دریای خزر می ‌شود. حجم آب آبشار در فصول مختلف سال متفاوت است ولی در تمام فصول آب دارد.

برای رسیدن به آبشار ابتدا به شهر لوندویل در مسیر جاده تالش به آستارا سپس راه فرعی در جهت جنوب پس از گذشت چند کیلومتر به روستای کوته کومه منتهی می شود. برای رسیدن به آبشار باید راه مالرویی به طول شش کیلو متر را در دل جنگل های زیبای منطقه پیمود، پیمایش این مسیر چهار ساعت به طول خواهد انجامید.

ابتداي مسير از يک دامنه کوهستاني با درختاني جنگلي شروع شده و در ادامه قسمتي از مسير را نيز در کنار رودخانه طي مي کنيد. در حاشيه رودخانه لوندويل يکي از زيباترين جنگل هاي گيلان با انبوهي از درختان آلو، گلابي، گردو، فندق و سيب وحشي وجود دارد که در سه فصل از سال، سرسبزي و زيبايي خود را حفظ مي کند. پس از گذشتن از اين جنگل پردرخت، وارد کوهستان و سپس مراتع مي شويد.

آبشار حویق

آبشار حویق یکی از زیباترین پدیده هاي گردشگري شهرستان تالش و گیلان به شمار می رود که در تمام فصول سال گردشگران و کوهنوردانی از سایر نقاط حتی استان هاي دیگر به خود جذب می کند.

فاصله ي این آبشار از بازار شهر حویق 9 کیلومتر است که قسمتی از جاده آسفالت و بقیه جاده خاکی است که کوهستانی بوده واز طبیعت بخصوصی برخوردار است که می توان برخی ییلاقات شهرحویق را مشاهده کرد.

خانه هاي روستایی در اطراف راه با مردم مهمان نواز نظر هر گردشگري را به خود جذب می کند، در طول راه مسجدي وجود دارد که مسافران می توانند براي عبادت،استراحت و غیره در آنجا توقف کنند.

این آبشار در فصل بهار وتابستان از بیشترین گردشگران میزبانی می کند. طبیعت سرسبز و دلنشین این محل باعث شده است تا خود مردم حویق نیز در ایام تعطیل و بخصوص جمعه ها وحتی در سیزده بدر با خانواده به آنجا بروند و از این نعمت خدادادي بهره کامل را ببرند.

آب این آبشار بسیار سرد و محل زیست گاه ماهی قزل آلا است، بسیاري از گردشگران با قلاب ماهی گیري و سایر وسایل صید این ماهی ها را صید و یا نیز در روز هاي گرم تابستان در آن شنا می کنند این آبشار از ییلاقات سرازیر می شود و بالاتر از این آبشار چند آبشار کوچک وجود دارد که از زیبایی بخصوصی برخوردارند.

آبشار ویسه دار

آبشار ویسه دار یکی از مکان های دیدنی ایران است که در منطقه کوهستانی شهر پره سر گیلان و در انتهای جاده ای باریک و سرسبز قرار دارد.

ارتفاع آبشار 15 متر بوده و در مسیر رودخانه ای آرام و در جوار جاده ای سرسبز قرار دارد که با آرامش خود روحیه گردشگران را جلا می دهد اما صخره های سهمگین اطراف آبشار و صدای خروشان آن هیجان گردشگران ماجراجو را به اوج می رساند.

صخره های نامنظم و چین چین اطراف آبشار بی شباهت به غارهای دست کن انسان نیست که با هنرمندی خاص در دل طبیعت شمال، پنهان مانده است.

آبشار میلاش

آبشار میلاش سحر انگیز میلاش شاخص ترین، بزرگترین و زیباترین آبشار منطقه رحیم آباد است که در یک کیلومتری غرب روستای میلاش و در مسیر رودخانه میلاش قرارداشته و از کوه بندبن سرچشمه می گیرد و در ارتفاع ۸۰۰ متری از سطح دریا و در۷۰۰ متری غرب رودخانه پلرود قراردارد.

روستای میلاش در ۳۰ کیلومتری بخش رحیم آباد و ۴۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان رودسر واقع شده و از روستاهای دهستان اشکور سفلی است. این آبشار به ارتفاع ۲۵ متر، عرض هشت متر و مساحت ۱۵۰ متر است، آب از شیب ۸۵ درجه به پائین بافـشار سرازیر می شود.

در تابستان هفت پره آبی دارد و عمق استخر آن تا ۷۰ سانتی متر متغیر است چون آب آن بصورت پلکانی سقوط می کند استخری عمیق پای آن ایجاد نشده است. درجه حرارت آب بین ۱۵ تا ۲۰ درجه سانتیگراد متغیر است و مساحت حوضچه ۳۰ متر و صخره سنگی ایجاد شده در محدوده آبشار ۳۲ متر است.

آبشار لونک سياهکل

این آبشار در منطقه جنگلی کنار جاده کوهستانی سیاهکل به دیلمان پس از شهر سیاهکل قرار دارد و فاصله آن تا شهر سیاهکل ۲۵ کیلومتر است. در این منطقه می توان به جنگل های طبیعی حاشیه مسیر سیاهكل به دیلمان، رودخانه بسیار زیبا اشاره کرد.

همچنین درختان سربه فلک کشیده راش، ممرز، توسکا، خرمندی، انجیری، رستنی ها گوناگون و گلهای رنگارنگ پیرامون‌ آبشارلونک و همچنین آب ‌و هواى‌ مساعد، زیبایى‌ و جذابیت‌ ویژه ‌اى‌ به‌ این‌ آبشار بخشیده‌ است، زیبایى‌ این‌ منطقه‌ در بهار و تابستان ‌وصف ‌ناپذیر است، وجود گونه‌ هاى‌ مختلف‌ پرندگان‌ و انواع‌ گل هاى‌ زیبا پیرامون‌، آبشار لونک را به‌ یکى‌ از جاذبه‌ هاى ‌توریستى‌ مهم‌ استان‌ حتی ایران‌ تبدیل‌ کرده‌ است‌.

در کنار اين آبشار، جاده بسيار زيباي سياهکل به ديلمان واقع شده که يکي از زيباترين مسيرهاي سياحتي ايران است. اين جاده از جنوب سياهکل بعد از گذشتن از شاليزارهاي سرسبز و زيبا و باغ هاي چاي افسون کننده و عبور از آبشار لونک به جنگل هاي سياهکل وارد مي شود.

آبشار باباولی دیلمان

این منطقه هم از نظر چشم اندازهای طبیعی و هم از نظر تاریخی، از نقاط دیدنی استان گیلان به شمار می روند. این منطقه سرزمین قوم باستانی دیلم است. راه اصلی این ییلاق ها از شهر سیاهکل می گذرد و پس از عبور از این شهر در امتداد مسیر شم رود تا ارتفاعات کوهستانی دیلم پیش می رود. طبیعت سرسبز و زیبا و خانه های بومی لته پوش (تخته سر) با مردمی خون گرم و میمان نواز بر جاذبه های گردشگری این منطقه افزوده است.

آبشار بابا ولی در روستای بابا ولی و در پنج کیلومتری جاده دیلمان به آسیابر که در ساحل رودخانه پاکرود واقع شده و این آبشار فصلی است که بر اثر آب شدن و ذوب برف های ارتفاعات اطراف آن به جریان می افتد و تصویری رویایی به همراه صدایی دل انگیز از خود ارائه می دهد.

با توجه به اینکه اطراف آبشار جوی آب قرار دارد می توان در ایام خشک سال بصورت مصنوعی آب را به بالای آن هدایت کرد، ارتفاع آن در حدود 20 متر است و از آبشار لونک با عظمت تر است.

آبشار آسیاب رود رودبار

این آبشار در روستای نوده فاراب شهرستان رودبار قرار دارد. روستای نوده از توابع دهستان کلیشم در بخش عمارلو واقع شده است.

آبشار دودوزن شفت

آبشار دودوزن در فاصله 24 كيلومتري از شفت و در منطقه خرم كش این شهرستان قرار دارد، آبشار مزبور درون جنگل بوده و از زيباترين آبشارهاي گيلان محسوب مي شود.

این منطقه که در ناحیه کوهستانی سیاهمزکی قرار دارد دارای پوشش جنگلی انبوه، چشمه های آب، رودخانه پر آب و خروشان، هوای خنک در بهار وتابستان است. روستاهای این مسیر نیز آباد و پر رونق بودند در خرم و خرم کش مغازه های زیادی وجود دارد. در ایام تعطیل و آخر هفته این محور مملو از جمعیت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، زیباترین و هیجان انگیز ترین آبشار های ایران در گیلان قرار دارند و هرساله این جلوه های بی نظیر الهی گردشگران و مسافران را از اقصی نقاط کشور به این استان زیبایی شمالی می کشانند.