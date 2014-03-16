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۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۲۹

آغاز توزیع میوه تنظیم بازاری از امروز/ پرتقال 1700 تومان، سیب ممتاز 3600 تومان

آغاز توزیع میوه تنظیم بازاری از امروز/ پرتقال 1700 تومان، سیب ممتاز 3600 تومان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از توزیع میوه تنظیم بازاری از امروز یکشنبه در پایتخت خبر داد و گفت: قیمت هر کیلوگرم پرتقال تامسون 1700 تومان، سیب دماوند 3000 تومان و سیب ممتاز 3600 تومان است.

یدالله صادقی در گفتگو با مهر از آغاز توزیع میوه تنظیم بازاری به مناسبت ایام پایانی سال در تهران خبر داد و گفت: براساس تصمیم گیری ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم پرتقال تامسون 1700 تومان، سیب دماوند 3000 تومان و سیب ممتاز 3600 تومان نرخ‌گذاری شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: میوه تنظیم بازاری در تمامی میادین میوه و تره بار و 20 مرکز منتخب اتحادیه میوه و نیز برخی واحدهای صنفی منتخب توزیع می شود تا مردم بتوانند به سهولت نیاز خود را تامین کنند.

وی تصریح کرد: میزان مناسبی از سیب و پرتقال ذخیره سازی شده در بازار توزیع خواهد شد تا سودجویان اجازه سوء استفاده از افزایش تقاضای شب عید را نداشته باشند.

صادقی از فعال شدن اکیپ‌های بازرسی و نظارت در ایام پایانی سال خبر داد و تاکید کرد: مردم نیز می توانند هرگونه تخلفات را به شماره تلفن 124 اطلاع دهند.

کد مطلب 2257151

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