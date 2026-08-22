به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زرنگ صبح شنبه‌ در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی اظهار کرد: نسخه بتای سامانه جامع رصد و پایش اطلاعات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با هدف ارائه تصویری دقیق، به‌روز و مدیریتی از وضعیت پرونده‌های ارجاع‌شده به شبکه بانکی استان تهیه و ارائه شده است.

وی افزود: اطلاعات اولیه سامانه از داده‌های دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان استخراج شده و تاکنون اطلاعات بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ پرونده از سال ۱۳۹۷ در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته است که حدود سه هزار و ۲۰۰ پرونده مربوط به بانک کشاورزی است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان گفت: در حال حاضر اطلاعات ۱۳۹ پرونده مربوط به ۹ بانک در سامانه وارد شده و امکان بررسی تعداد ارجاعات، بانک‌های درگیر، میزان بدهی، وضعیت تسهیلات، تعداد استمهال‌ها، اقدامات انجام‌شده و وضعیت نهایی پرونده‌ها فراهم شده است.

وی ادامه داد: در نسخه فعلی، اطلاعات پرونده‌ها به تفکیک واحد اقتصادی، بانک، بخش اقتصادی، مرجع معرفی‌کننده و وضعیت تسهیلات قابل مشاهده است و حتی میزان و تعداد استمهال‌ها و تبدیل دیون نیز به تفکیک واحد و بخش اقتصادی قابل بررسی است.

شناسایی گلوگاه‌های حمایت از واحدهای تولیدی

زرنگ با اشاره به نمونه‌های موجود در سامانه اظهار کرد: در برخی پرونده‌ها یک واحد اقتصادی چندین بار به ستاد تسهیل ارجاع شده و با وجود صدور مصوبه و انجام اقدامات بانکی، به دلیل انجام نشدن تعهدات یا مراجعه نکردن متقاضی، پرونده همچنان تعیین تکلیف نشده است.

وی افزود: این اطلاعات می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و شناسایی گلوگاه‌های موجود در فرآیند حمایت از واحدهای تولیدی مؤثر باشد.

زرنگ گفت: براساس اطلاعات موجود، بیشترین موارد استمهال و تبدیل دیون مربوط به بخش صنعت و معدن با ۳۲ مورد است و پس از آن بخش خدمات و میراث فرهنگی با ۱۷ مورد و بخش کشاورزی با ۹ مورد قرار دارند که با تکمیل اطلاعات بانک کشاورزی، این آمار تغییر قابل توجهی خواهد داشت.

وی بر همکاری همه بانک‌ها برای تکمیل اطلاعات سامانه تأکید کرد و گفت: هدف این است که اطلاعات پرونده‌ها صرفاً در قالب گزارش‌های کاغذی و خلاصه مصوبات باقی نماند، بلکه به صورت دیجیتال و قابل تحلیل در اختیار مدیران و تصمیم‌گیران استان قرار گیرد.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان خاطرنشان کرد: این سامانه به صورت آفلاین طراحی شده و قابلیت بهره‌برداری روی دستگاه‌های الکترونیکی مختلف را دارد و می‌تواند با تکمیل داده‌ها و دریافت پیشنهادهای تخصصی مدیران بانک‌ها، به ابزاری جامع برای پایش و مدیریت پرونده‌های ستاد تسهیل تبدیل شود.

طولانی شدن فرآیند برخی طرح‌های سفر ریاست جمهوری

زرنگ در ادامه با اشاره به بررسی وضعیت طرح‌های مصوبات سفر ریاست جمهوری اظهار کرد: در حوزه بانکی، برخلاف حوزه عمرانی، تحقق مصوبات به همکاری دو طرف یعنی متقاضی و بانک وابسته است و یکی از عوامل طولانی شدن فرآیند تشکیل پرونده، مراجعه نکردن متقاضی پس از معرفی به بانک است.

وی افزود: در برخی موارد متقاضیان با مشاهده نرخ تسهیلات از ادامه فرآیند منصرف می‌شوند، اما انصراف رسمی نمی‌دهند و همین موضوع موجب بلاتکلیفی و طولانی شدن پرونده‌ها می‌شود. همچنین برخی طرح‌ها به دلیل رتبه اعتباری پایین متقاضی با محدودیت مواجه هستند.

زرنگ ادامه داد: طرح‌های ایجادی نیز برای بررسی کارشناسی به مرکز ارسال می‌شوند و طولانی شدن فرآیند بررسی در شرایط تورمی، هزینه اجرای طرح را افزایش می‌دهد.

وی تأکید کرد: در حوزه تسهیلات سفر ریاست جمهوری بهتر است تمرکز بیشتری بر واحدهایی قرار گیرد که نیاز به سرمایه در گردش دارند و امکان تصمیم‌گیری و استفاده از ظرفیت‌های استانی برای آنها بیشتر است؛ چراکه طولانی شدن بررسی طرح‌های ایجادی در سطح ملی می‌تواند هزینه اجرای آنها را افزایش دهد.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان گفت: هدف از این حمایت‌ها باید کمک به تکمیل طرح‌ها، حفظ اشتغال و افزایش ماندگاری گردشگران در استان باشد تا ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری شهرستان‌هایی مانند طبس بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.