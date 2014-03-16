اولین فینال پرسپولیس سال آینده است/ از حضور در جام جهانی ناامید نیستم

به گزارش خبرگزاری مهر، امید عالیشاه در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس افزود: از حضور در تیم ملی ناامید نیستم و این هدف را برای جام جهانی دنبال می‌کنم، اما قبل از آن همه ما یک هدف مشترک داریم و آن رسیدن به قهرمانی با پیروزی در سه بازی آینده است. اگر هر سه بازی را ببریم، شانس بسیار بالایی خواهیم داشت و به این منظور باید اولین فینال را ببریم که همان بازی با داماش است.



وی ادامه داد: بازی با داماش را به این دلیل فینال می‌نامم که اولین بازی ما از این سری خواهد بود و با پیروزی در آن، هم در جدول بالا می‌رویم و هم شرایط خوبی پیدا می‌کنیم. در دو هفته بعد از آن نیز رقبای ما با هم بازی خواهند داشت که حتما در آن امتیار از دست می‌دهند.



بازیکن تیزپای پرسپولیس درباره شرایط تیم، خاطرنشان کرد: بعد از اردوی خوبی که در مازندران داشتیم، شرایط خوبی داریم. در آنجا با شرایط بازی در چمن مصنوعی آشنا شدیم. بچه‌ها همدل و متحد هستند که برای قهرمانی بجنگند و اگر همه دست به دست هم بدهند و مشکلات مالی هم حل شود به امید خدا می‌توانیم هواداران را به خواسته‌ای که دارند برسانیم.



عالیشاه درباره نتیجه بازی با نساجی تصریح کرد: این اردو با اهداف مشخصی طراحی شد که فکر می‌کنم به آن رسیدیم. علی آقا دنبال نتیجه نبود، دنبال اهداف تدارکاتی بود و فکر می کنم این اردو بازدهی لازم را داشت.

وی درباره وضعیت خود پس از آسیب دیدگی و شانس حضور در تیم ملی گفت: بد شانسی آوردم و سه بار پیاپی مصدوم شدم. سومی هم اتفاق افتاد و امیدوارم دیگر تکرار نشود. در اردو که بودم، شرایطم خوب بود و خدا را شکر مشکلی پیش نیامد. کادرفنی تمرینات کششی بیشتری را برای من در نظر گرفته است تا از تکرار آسیب دیدگی جلوگیری شود. می‌خواهیم برای موفقیت در این سه بازی هر کاری می‌توانم انجام بدهم و در کنارش امیدوارم شانس حضور در ویترین جام جهانی را هم پیدا کنم و از این مساله نا امید نیستم.