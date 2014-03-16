برای ترویج امر به معروف ونهي از منكر در جامعه فرهنگسازي شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی مهدوی ظهر یکشنبه در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان رشت ضمن تسلیت ایام فاطمیه افزود: امر به معروف و نهی از منکر در فرهنگ اسلامی مانند جریان خون در رگ های یک پیکر است و سهل انگاری در اجرای آن مرگ تدریجی امت اسلامی را به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر باید با زبانی نرم بیان شود، اظهار داشت: فعالیت های فرهنگی همراه با صبر، دلسوزی و درک حقیقی از موضوع و خرد جمعی انجام شود و در این راستا علما و روحانیان نقش مهمی دارند.

مهدوی ادامه داد: با نهادینه شدن فرهنگ انتقاد در جامعه به ویژه در میان مسئولان می توان امر به معروف و نهی از منکر در جامعه را گسترش داد.

وی با تاکید بر اینکه امربه معروف و نهی از منکر در زمینه عفاف و حجاب در جامعه کمرنگ است، افزود: ترویج الگوی اسلامی آموزش خانواده با محوریت حجاب، گسترش و تقویت جشن تکلیف و بهره گیری ابزاری از هنر از جمله راهکارهای گسترش عفاف و حجاب در جامعه است.

فرماندار رشت همچنین با اشاره به ایام فاطمیه یادآور شد: با تکریم ایام فاطمیه باید به تبلیغ و تشریح مبانی فرهنگ فاطمی در جامعه پرداخت و آن را در جامعه نهادینه کرد.