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۲۵ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۳۳

مهدوی تاکید کرد:

برای ترویج امر به معروف ونهي از منكر در جامعه فرهنگسازي شود

برای ترویج امر به معروف ونهي از منكر در جامعه فرهنگسازي شود

رشت – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان رشت گفت: برای ترویج فریضه امر به معروف ونهي از منكر فرهنگسازي در جامعه ضرورتی انکار ناپذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی مهدوی ظهر یکشنبه در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان رشت ضمن تسلیت ایام فاطمیه افزود: امر به معروف و نهی از منکر در فرهنگ اسلامی مانند جریان خون در رگ های یک پیکر است و سهل انگاری در اجرای آن مرگ تدریجی امت اسلامی را به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر باید با زبانی نرم بیان شود، اظهار داشت: فعالیت های فرهنگی همراه با صبر، دلسوزی و درک حقیقی از موضوع و خرد جمعی انجام شود و در این راستا علما و روحانیان نقش مهمی دارند.

مهدوی ادامه داد: با نهادینه شدن فرهنگ انتقاد در جامعه به ویژه در میان مسئولان می توان امر به معروف و نهی از منکر در جامعه را گسترش داد.

وی با تاکید بر اینکه امربه معروف و نهی از منکر در زمینه عفاف و حجاب در جامعه کمرنگ است، افزود: ترویج الگوی اسلامی آموزش خانواده با محوریت حجاب، گسترش و تقویت جشن تکلیف و بهره گیری ابزاری از هنر از جمله راهکارهای گسترش عفاف و حجاب در جامعه است.

فرماندار رشت همچنین با اشاره به ایام فاطمیه یادآور شد: با تکریم ایام فاطمیه باید به تبلیغ و تشریح مبانی فرهنگ فاطمی در جامعه پرداخت و آن را در جامعه نهادینه کرد.

کد مطلب 2257628

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