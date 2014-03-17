پرچم سوریه در میدان اصلی یبرود به اهتزاز درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، در پی موفققیت ارتش سوریه در بیرون راندن گروههای تروریستی از یبرود، پرچم سوریه در میدان اصلی این شهر به اهتزاز درآمد.

تلویزیون رسمی سوریه با انتشار تصاویری از به اهتزاز درآمدن پرچم سوریه در میدان اصلی یبرود، از پخش سرود ملی این کشور در این میدان توسط نیروهای ارتش سوریه خبر داد.

در این تصاویر نیروهای ارتش سوریه با اهتزاز درآوردن پرچم بزرگ سوریه در حال زمزمه کردن سرود ملی این کشور دیده می شدند.

همچنین در فضای مملو از شادی امروز در یبرود برخی نیروهای ارتش علامت پیروزی (V) را به نشانه شکست دادن گروههای تروریستی نشان می دادند.

تصاویر "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه در جای جای یبرود نیز دیده می شود.