هواپیمای مالزیایی به سمت پایگاه طالبان پرواز کرده است/ کشف مواد منفجره در سئول

مالزی



رسانه ها با اشاره به همکاری کشورهای بیشتر برای یافتن هواپیمای مفقود شده مالزیایی در اقیانوس هند در عین حال گزارش دادند که هنوز اثری از هواپیما یافت نشده است.



وزیر دفاع استرالیا اعلام کرد که این کشور هر اقدامی را برای کمک به دولت مالزی به منظور شناسایی هواپیمای مفقود شده انجام می دهد.



دولت فرانسه نیز از اعزام کارشناسان به مالزی برای کمک به یافتن هواپیمای مفقود شده این کشور خبر داد.



همچنین رئیس ستاد مشترک ارتش تایلند امروز دوشنبه اعلام کرد که عملیات برای یافتن هواپیمای مفقود شده همچنان ادامه دارد.



ایندیپندنت مدعی شد که هواپیمای مالزی احتمالا به سمت پایگاهی تحت قلمروی طالبان در مرز افغانستان و پاکستان پرواز کرده است.



فرمانده نیروهای مسلح فیلیپین نیز از تعلیق عملیات جستجو برای یافتن هواپیمای مفقود شده مالزیایی خبر داد.



همچنین حزب مخالف دولت مالزی هرگونه گزارش را درباره مفقود شدن هواپیمای مالزیایی به خاطر انگیزه سیاسی رد کرد.



شبه جزیره کره



یونهاپ نیز از کشف مواد منفجره در ایستگاه قطار در شهر سئول پایتخت کره جنوبی خبر داد اما به جزئیات این حادثه اشاره نکرد.



وزارت دفاع کره جنوبی همچنین گزارش داد که بقایای سربازان داوطلب چینی که در جنگ کره در سالهای 1950 تا 1953 کشته شدند، تا اواخر ماه جاری تحویل می دهد.



سریلانکا



پلیس سریلانکا همچنین دو فعال حقوق بشر را به اتهام فعالیت های تروریستی بازداشت کرد.