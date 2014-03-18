به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای بینالمللی جام پیروزی تركیه در رده سنی نوجوانان روزهای 22 تا 24 فروردین ماه سال 92 در شهر آنتالیا تركیه برگزار میشود.
اسامی نفرات اعزامی به این رقابتها به شرح زیر است:
كشتی آزاد:
42 كیلوگرم: علیرضا گودرزی
46 كیلوگرم: عرفان آیینی
50 كیلوگرم: نادر نصری
54 كیلوگرم: ابوالفضل حاجیپور
58 كیلوگرم: فرهاد نوری
63 كیلوگرم: حسن شاكری
69 كیلوگرم: احمد بذری
76 كیلوگرم: آرش نیرآبادی
85 كیلوگرم: امیرارسلان تاتاری
100 كیلوگرم: نعیم حسنزاده
سرمربی: سید مراد محمدی
مربیان: تورج ظفری
مدیر فنی تیمهای ملی كشتی آزاد: علیرضا رضایی
سرپرست: سیدجعفر موسوی
داور: محمود مدبر
كشتی فرنگی:
42 كیلوگرم: محمدرضا مختاری و علیرضا نجاتی
46 كیلوگرم: پویا ناصرپور
50 كیلوگرم: محمدرضا آقانیا
54 كیلوگرم: امین قلاوند
58 كیلوگرم: كرامت عبدولی
63 كیلوگرم: مهدی زیدوند- هاشم محمودی
69 كیلوگرم: محمد بزرگزاده
76 كیلوگرم: آرمان علیزاده
85 كیلوگرم: علی خلیل زاده
100 كیلوگرم: علی اصغر شهبازی
سرمربی: علی اشكانی
مربیان: بهرام حسینزاده و آرش دوستی
سرپرست: مجید جهاندیده
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