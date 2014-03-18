  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۴۹

رقابتهاي جام فدراسيون آذربايجان؛

كاروان كشتي جوانان و نوجوانان ايران به باكو اعزام مي‌شوند

كاروان كشتي جوانان و نوجوانان ايران به باكو اعزام مي‌شوند

تيم‌هاي منتخب كشتي آزاد و فرنگي جوانان براي حضور در جام فدراسيون آذربايجان راهي اين كشور مي‌شوند.

به گزارش خبرگزاري مهر، رقابت‌هاي بين‌المللي كشتي جام فدراسيون آذربايجان روزهاي 30 فروردين تا يك ارديبهشت ماه در شهر باكو آذربايجان برگزار مي‌شود كه طي آن تيمهاي كشتي آزاد و فرنگي جوانان و نوجوانان ايران در اين تورنمنت ه ميدان خواهند رفت.

اسامي نفرات تيم جوانان به شرح زير است:

كشتي فرنگي:
50 كيلوگرم:‌ محمد پيامني – محمد سلطاني منفرد
55 كيلوگرم: بهروز ملكي- محمدعلي گرائي
60 كيلوگرم: ميلاد تيموري- مهران داداشي
66 كيلوگرم: ‌حسين خواجه وند- رامين طاهري
74 كيلوگرم: محمد فلاح- سجاد فرج پور- پيام بويري
84 كيلوگرم: ادريس ابراهيمي- فاضل غفاري
96 كيلوگرم: محمد ابراهيمي- امير زرين چگيني
120 كيلوگرم: بابك رزم پوش- آرش عرب
سرمربي: عبداله چمن گلي
مربيان: حسن حسين زاده- بابك كريم زاده
سرپرست: مهدي شربياني

كشتي آزاد:
50 كيلوگرم: خيراله قهرماني- صابر خانجاني
55 كيلوگرم: رضا اطري- يونس سرمستي
60 كيلوگرم: ايمان صادقي- رضا اسدپور
66 كيلوگرم: حسن يزداني
74 كيلوگرم: رضا مظفري- كامران قاسم پور
84 كيلوگرم: مجتبي گليچ
96 كيلوگرم: پدرام جمشيدي- حاتم علي اكبر زاده
120 كيلوگرم: امين طاهري- مهدي گنبداني-  اويان نظرياني
سرمربي: محمد طلايي
مربيان: حسين كريمي- فرهاد شيخ ريحاني
سرپرست: پرويز عالي

بر اين اساس تيم‌هاي منتخب كشتي آزاد و فرنگي نوجوانان هم در جام فدراسيون آذربايجان به ميدان خواهند رفت كه اسامي نفرات اعزامي رده نوجوانان نيز به شرح زير است:

كشتي آزاد:
42 كيلوگرم: ميلاد عبدي- امير پرسته
46 كيلوگرم: رضا عليجان زاده
54 كيلوگرم: كاوه رحمت‌آبادي
76 كيلوگرم: اميرحسين خطي
100 كيلوگرم: امير علي يوسف
سرمربي: سيد مراد محمدي
مربيان: حميد آقاجاني
سرپرست: سيد جعفر موسوي
داور: محمدحسين محمدپور

كشتي فرنگي:
42 كيلوگرم: محمدجواد رضايي
46 كيلوگرم: مصطفي كلاوي
50 كيلوگرم: حامد تاب- علي گوران
54 كيلوگرم: ميثم دلخاني
58 كيلوگرم: محمدحسين حسيني- عليرضا افتخاري مقدم
63 كيلوگرم: حسين ابراهيم
69 كيلوگرم: علي احمد پورتركي
76 كيلوگرم: سعيد يوسفي
85 كيلوگرم: حامد احمدزاده
100 كيلوگرم: حميدرضا كريمي
سرمربي: علي اشكاني
مربيان: امير مولايي- صابر ميرزاده
سرپرست: مجيد جهانديده

کد مطلب 2258814

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها