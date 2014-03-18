به گزارش خبرگزاري مهر، رقابتهاي بينالمللي كشتي جام فدراسيون آذربايجان روزهاي 30 فروردين تا يك ارديبهشت ماه در شهر باكو آذربايجان برگزار ميشود كه طي آن تيمهاي كشتي آزاد و فرنگي جوانان و نوجوانان ايران در اين تورنمنت ه ميدان خواهند رفت.
اسامي نفرات تيم جوانان به شرح زير است:
كشتي فرنگي:
50 كيلوگرم: محمد پيامني – محمد سلطاني منفرد
55 كيلوگرم: بهروز ملكي- محمدعلي گرائي
60 كيلوگرم: ميلاد تيموري- مهران داداشي
66 كيلوگرم: حسين خواجه وند- رامين طاهري
74 كيلوگرم: محمد فلاح- سجاد فرج پور- پيام بويري
84 كيلوگرم: ادريس ابراهيمي- فاضل غفاري
96 كيلوگرم: محمد ابراهيمي- امير زرين چگيني
120 كيلوگرم: بابك رزم پوش- آرش عرب
سرمربي: عبداله چمن گلي
مربيان: حسن حسين زاده- بابك كريم زاده
سرپرست: مهدي شربياني
كشتي آزاد:
50 كيلوگرم: خيراله قهرماني- صابر خانجاني
55 كيلوگرم: رضا اطري- يونس سرمستي
60 كيلوگرم: ايمان صادقي- رضا اسدپور
66 كيلوگرم: حسن يزداني
74 كيلوگرم: رضا مظفري- كامران قاسم پور
84 كيلوگرم: مجتبي گليچ
96 كيلوگرم: پدرام جمشيدي- حاتم علي اكبر زاده
120 كيلوگرم: امين طاهري- مهدي گنبداني- اويان نظرياني
سرمربي: محمد طلايي
مربيان: حسين كريمي- فرهاد شيخ ريحاني
سرپرست: پرويز عالي
بر اين اساس تيمهاي منتخب كشتي آزاد و فرنگي نوجوانان هم در جام فدراسيون آذربايجان به ميدان خواهند رفت كه اسامي نفرات اعزامي رده نوجوانان نيز به شرح زير است:
كشتي آزاد:
42 كيلوگرم: ميلاد عبدي- امير پرسته
46 كيلوگرم: رضا عليجان زاده
54 كيلوگرم: كاوه رحمتآبادي
76 كيلوگرم: اميرحسين خطي
100 كيلوگرم: امير علي يوسف
سرمربي: سيد مراد محمدي
مربيان: حميد آقاجاني
سرپرست: سيد جعفر موسوي
داور: محمدحسين محمدپور
كشتي فرنگي:
42 كيلوگرم: محمدجواد رضايي
46 كيلوگرم: مصطفي كلاوي
50 كيلوگرم: حامد تاب- علي گوران
54 كيلوگرم: ميثم دلخاني
58 كيلوگرم: محمدحسين حسيني- عليرضا افتخاري مقدم
63 كيلوگرم: حسين ابراهيم
69 كيلوگرم: علي احمد پورتركي
76 كيلوگرم: سعيد يوسفي
85 كيلوگرم: حامد احمدزاده
100 كيلوگرم: حميدرضا كريمي
سرمربي: علي اشكاني
مربيان: امير مولايي- صابر ميرزاده
سرپرست: مجيد جهانديده
نظر شما