۲۷ اسفند ۱۳۹۲، ۲۰:۴۷

کشف خودرو با 200 کیلو مواد منفجره در یبرود سوریه

منابع سوری از کشف خودرو بمبگذاری شده که دویست کیلو مواد منفجره در آن جاسازی شده بود در شهر یبرود سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الشرق الاوسط، منابع آگاه اعلام کردند: خودرو بمبگذاری شده که در یبرود کشف شده است حامل دویست کیلو ماده منفجره بوده است.

شایان ذکر است که ارتش سوریه یک مرکزاصلی کارگذاشتن بمب در داخل خودروها در یبرود را در ساعات قبل کشف کرده است که این خودروها برای منفجر شدن در لبنان بمبگذاری می شدند.

از سوی دیگر شبکه المنار از خنثی سازی تلاش گروههای مسلح برای نفوذ به روستایی در درعا در جنوب سوریه و کشته و زخمی شدن شماری زیادی از تروریستها خبر داد.

شبکه المیادین اعلام کرد: گروه موسوم به جبهه اسلامی در اطراف قلعه حلب کاخ العدلی را منفجر کرد و درگیری های شدیدی میان ارتش سوریه و گروههای مسلح در این منطقه در جریان است.

 

