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۲۸ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۰۶

گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین/

وزیر امور خارجه با برخی نمایندگان پارلمان اتریش دیدار کرد

وزیر امور خارجه با برخی نمایندگان پارلمان اتریش دیدار کرد

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز با برخی از اعضای پارلمان اتریش دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین ، محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه روز دوم مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 با اعضای کمیته سیاست خارجی پارلمان اتریش دیدار کرد.

بر اساس این گزارش مذاکرات ایران و 1+5 در وین از دیروز آغاز شد.

دومین روز از مذاکرت ایران و کشورهای 1+5 در وین با برگزاری سومین دور از نشست های کارشناسی معاونین وزرای امور خارجه در هتل کوبرگ وین آغاز شد.

مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 صبح روز گذشته در پی ملاقات کاترین اشتون و محمد جواد ظریف در یک جلسه رسمی با حضور روسای تیم ها آغاز شد . در پی این دور مذاکرات کاشناسی در سطح معاونین وزای خارجه تا حدود ساعت 10 شب به وقت محلی (30 دقیقه بامداد تهران)ادامه داشت .

مذاکرات دیروز در نشست ها به بحث تحریم ها ، همکاری های هسته ای با ایران و غنی سازی پرداخته است و امروز نیز موضوع رآکتور آب سنگین اراک مورد گفتگو قرار گرفت.

جلسه اختتامیه مذاکرات ایران و 1+5 در وین در مقر سازمان ملل در این شهر با حضور ظریف و اشتون برگزار خواهد شد و سپس عصر امروز نشست خبری طرفین برگزار می شود.

سید عباس عراقچی ، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان دیروز در پایان روز اول مذاکرات در جمع خبرنگاران گفت:فضای مذاکرات خوب و جدی بود و بحث ها خیلی صریح و رک و در عین حال در فضای سالم مطرح شد.

معاون وزیر خارجه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص جمع بندی مذاکرات پیرامون رفع تحریم ها و نیز پیشنهادات طرف ایرانی درباره موضوع آب سنگین اراک گفت: قرار نبوده و نیست که در این دور و دور بعدی به جمع بندی برسیم.

وی تصریح کرد:قرار است طرفین دیدگاه های خود را مطرح کنند که به درک مشترک برسیم چه غنی سازی ، چه رفع تحریم ها و هر موضوع دیگری و در مورد اراک هم همین طور است.

عراقچی یادآور شد: در مورد اراک موضوع مذاکره ما این است که چگونه می شود نگرانی های مربوط به اشاعه را کاهش داد و به حداقل رساند.

بر اساس این گزارش مذاکرات ایران و 1+5 امروز به پایان خواهد رسید . در جلسه صبح معاونین بحث اراک مطرح می شود و سپس کاترین اشتون و محمد جواد ظریف ملاقات دو جانبه ای برای جمع بندی مباحث خواهند داشت و بعد از طهر امروز نیز در یک نشست مشترک جمع بندی مطالب را اطلاع رسانی می کنند.

مذاکرات دور آتی نیز 18 تا 20 فرودین و به احتمال قوی در وین برگزار خواهد شد .

معاون وزیر امور خارجه روز گذشته با معاون وزیر امور خارجه  روسیه و آمریکا نیز دیدارهای دوجانبه ای داشت و قرار است دیدارهای دو جانبه با دیگر اعضا در نشست های آینده صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 2259543

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