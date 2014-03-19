وزیر امور خارجه با برخی نمایندگان پارلمان اتریش دیدار کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین ، محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه روز دوم مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 با اعضای کمیته سیاست خارجی پارلمان اتریش دیدار کرد.

بر اساس این گزارش مذاکرات ایران و 1+5 در وین از دیروز آغاز شد.

دومین روز از مذاکرت ایران و کشورهای 1+5 در وین با برگزاری سومین دور از نشست های کارشناسی معاونین وزرای امور خارجه در هتل کوبرگ وین آغاز شد.

مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 صبح روز گذشته در پی ملاقات کاترین اشتون و محمد جواد ظریف در یک جلسه رسمی با حضور روسای تیم ها آغاز شد . در پی این دور مذاکرات کاشناسی در سطح معاونین وزای خارجه تا حدود ساعت 10 شب به وقت محلی (30 دقیقه بامداد تهران)ادامه داشت .

مذاکرات دیروز در نشست ها به بحث تحریم ها ، همکاری های هسته ای با ایران و غنی سازی پرداخته است و امروز نیز موضوع رآکتور آب سنگین اراک مورد گفتگو قرار گرفت.

جلسه اختتامیه مذاکرات ایران و 1+5 در وین در مقر سازمان ملل در این شهر با حضور ظریف و اشتون برگزار خواهد شد و سپس عصر امروز نشست خبری طرفین برگزار می شود.

سید عباس عراقچی ، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان دیروز در پایان روز اول مذاکرات در جمع خبرنگاران گفت:فضای مذاکرات خوب و جدی بود و بحث ها خیلی صریح و رک و در عین حال در فضای سالم مطرح شد.

معاون وزیر خارجه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص جمع بندی مذاکرات پیرامون رفع تحریم ها و نیز پیشنهادات طرف ایرانی درباره موضوع آب سنگین اراک گفت: قرار نبوده و نیست که در این دور و دور بعدی به جمع بندی برسیم.

وی تصریح کرد:قرار است طرفین دیدگاه های خود را مطرح کنند که به درک مشترک برسیم چه غنی سازی ، چه رفع تحریم ها و هر موضوع دیگری و در مورد اراک هم همین طور است.

عراقچی یادآور شد: در مورد اراک موضوع مذاکره ما این است که چگونه می شود نگرانی های مربوط به اشاعه را کاهش داد و به حداقل رساند.

بر اساس این گزارش مذاکرات ایران و 1+5 امروز به پایان خواهد رسید . در جلسه صبح معاونین بحث اراک مطرح می شود و سپس کاترین اشتون و محمد جواد ظریف ملاقات دو جانبه ای برای جمع بندی مباحث خواهند داشت و بعد از طهر امروز نیز در یک نشست مشترک جمع بندی مطالب را اطلاع رسانی می کنند.

مذاکرات دور آتی نیز 18 تا 20 فرودین و به احتمال قوی در وین برگزار خواهد شد .

معاون وزیر امور خارجه روز گذشته با معاون وزیر امور خارجه روسیه و آمریکا نیز دیدارهای دوجانبه ای داشت و قرار است دیدارهای دو جانبه با دیگر اعضا در نشست های آینده صورت خواهد گرفت.