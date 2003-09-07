ناصر خسرو راز جاودانگي لفظ دري است

به گزارش خبرگزاري "مهر"و به نقل از روابط عمومي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ، احمد مسجد جامعي ، وزير ارشاد ، در مراسم بزرگداشت هزاره ناصر خسرو در شهر دوشنبه ، پايتخت تاجيكستان افزود: اين شخصيت برجسته علمي ، جايگاه ويژه اي در جهان و به ويژه در بين فارس زبانان و فارسي انديشان دارد .

وي گفت : ناصر خسرو دانشمند بزرگي بود كه در عصر خويش ، اين ابتكار را به خرج داد كه زبان فارسي را به زبان علوم رايج دنيا تبد يل كرد و اين خلاقيت او براي هميشه در تاريخ جاودانه خواهد ماند.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي جمهوري اسلامي ايران افزود : پرداختن به ميراث درخشان نياكان براي ما بسيار ضروري است و هيچگاه نبايد از آن غافل باشيم و از اين رو بزرگداشت هزاره ناصر خسرو در تاجيكستان را بايد به فال نيك گرفت .

وي يادآورشد : در ادامه اين حركت، مراسم ديگري براي پاسداشت زبان فارسي و لفظ دري ، سال آينده در ايران برگزار مي شود و ما از تمام پژوهشگران ، از جمله محققان تاجيك ، براي شركت در اين همايش دعوت مي كنيم .

"نگين هرف اوا" ، معاون نخست وزيرتاجيكستان نيز در اين مراسم گفت : حركت فعال پژوهشگران و انديشمندان كشورهاي مختلف در اين كنگره ، بيانگر جايگاه برجسته حكيم ناصر خسرو در بين فارسي زبانان جهان است .

وي افزود : اميدواريم برگزاري كنگره بزرگداشت هزاره سوم ناصر خسرو ، به گسترش روابط و همكاري فرهنگي تمام كشورهاي فارسي زبان و نيز اندشمندان زبان فارسي منجر شود .كنگره بزرگداشت هزاره ناصر خسرو ، شاعر قرن چهارم هجري ، به مدت دو روز در فرهنگستان علوم تاجيكستان برگزارمي شود .

احمد مسجد جامعي ، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ، در طي سفر خود به تاجيكستان ، همچنين از موزه "كمال الدين بهزاد " ديدن كرد و در جريان اين ديدار گفت : ايران و تاجيكستان ، مشتركات فرهنگي بسياري دارند و نمايش فيلم هاي ايراني در كشور فارس زبان تاجيكستان ، به گسترش روابط فرهنگي دو كشور ، به ويژه در بخش سينما كمك مي كند .

وي افزود : براي گسترش همكاري ها در اين بخش ، شركت تاجيكستان در جشنواره تئاتر "اكو" كه پاييز امسال در تهران برگزار مي شود ، اهميت زيادي دارد .

مسجد جامعي در ادامه به موزه كمال الدين بهزاد و آثار موجود در آن اشاره كرد وگفت : اين موزه بيانگر غناي فرهنگي و تمدن بزرگ فارس زبانان و نيز مايه افتخار ايرانيان و تاجيكان و ديگر فارس زبانان است .

گفتني است ، موزه كمال الدين بهزاد ، بزرگترين موزه كشور تاجيكستان است و بيش از 50 هزار اثر تاريخي ، نسخ خطي و اشياي عتيقه در آن نگهداري مي شود .وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي همچنين ازمسجد تاريخي مولانا يعقوب چرخي ، در حومه شهر دوشنبه ديدن كرد . اين مسجد مربوط به قرن هشتم هجري شمسي است و از قديم ترين مساجد اين كشورمحسوب مي شود .







