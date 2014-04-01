به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، جی‌لوید ساموئل در نشست خبری پیش از دیدار روز سه‌شنبه این تیم ایرانی مقابل الجزیره امارات در خصوص شرایط استقلال، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: همانطور که مربی ما اعلام کرد بازی سخت و مهمی پیش رو داریم.

وی افزود: این آخرین شانس ما است و آمده‌ایم تا در این بازی به پیروزی رسیده و 3 امتیاز را کسب کنیم.

هافبک تیم فوتبال استقلال در پاسخ به خبرنگار اماراتی مبنی بر اینکه 2 سال پیش نیز شما مقابل الجزیره با پیراهن استقلال به میدان رفته‌اید و این بازی چه تفاوتی با آن تیم دارد؟ تاکید کرد: بنده 2 سال پیش با پیراهن استقلال مقابل الجزیره بازی کردم و آن بازی به تساوی رسید. آن موقع من تازه به استقلال آمده بودم اما الان شرایطم بهتر شده است و می‌خواهم از تجربه آن بازی در بازی فردا استفاده کنم.

دیدار تیم‌های فوتبال الجزیره امارات و استقلال ایران در هفته چهارم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا فردا چهارشنبه برگزار می‌شود.