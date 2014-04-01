سنترال با پیروزی برابر بیجینگ موقتا صدرنشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از دور برگشت مرحله گروهی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا که هفته چهارم از این مرحله از مسابقات محسوب می‌شود، عصر امروز سه‌شنبه با برگزاری یک دیدار از گروه F آغاز شد که طی آن تیم فوتبال سنترال کوئیست استرالیا با یک گل برابر بیجینگ گوآن چین صدرنشین این گروه به پیروزی رسید تا موقتا به رده نخست صعود کند.

در این مسابقه که در ورزشگاه سنترال کاست شهر گاسفورد برگزار شد، سیپ در دقیقه 73 گل برتری تیم سنترال کوئیست استرالیا را به ثمر رساند. ضمن اینکه ژانگ ژیژه بازیکن بیجینگ در دقیقه 68 یک ضربه پنالتی را از دست داد.

با این پیروزی تیم سنترال کوئیست استرالیا با 7 امتیاز موقتا صدرنشین گروه F شد. بیجینگ گوان چین با 5 امتیاز، اف‌سی سئول کره‌جنوبی با 4 امتیاز و سانفرس ژاپن با 3 امتیاز رده‌های دوم تا چهارم را به خود اختصاص دادند.

برنامه سایر دیدارهای روز نخست از هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

گروه B:

* فولاد خوزستان ایران - بنیادکار ازبکستان، ساعت 16:30، ورزشگاه الغدیر شهر اهواز

* الجیش قطر - الفتح عربستان، ساعت 19، ورزشگاه عبدالله بن خلیفه شهر دوحه

گروه C:

* تراکتورسازی تبریز ایران - العین امارات، ساعت 18، ورزشگاه یادگار امام (ره) شهر تبریز

گروه D:

* الاهلی امارات - سپاهان ایران، ساعت 19:50، ورزشگاه راشد شهر دبی

* الهلال عربستان - السد قطر، ساعت 20:20، ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض

گروه F:

* اف‌سی سئول کره‌جنوبی- سانفرس ژاپن، ساعت 15، ورزشگاه جام جهانی شهر سئول