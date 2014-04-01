به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که به میزبانی گویژو برگزار شد، نماینده چین موفق شد با نتیجه 3 بر یک از سد اولسان هیوندای بگذرد. برای گویژو، "چن زیژه" دو بار در دقایق 39 و 81 و "کو بو" در دقیقه 51 گل زدند. تک گل اولسان را "جون - سو یو" در دقیقه 34 وارد دروازه تیم میزبان کرد.

کاوازاکی فرونتال ژاپن در نخستین دیدار این گروه موفق شده بود با نتیجه 2 بر یک از سد میهمان خود وسترن سیدنی واندررز استرالیا بگذرد.

در پایان هفته چهارم، اولسان هیوندای کره جنوبی با 7 امتیاز در صدر گروه قرار دارد و تیم وسترن سیدنی استرالیا با 6 امتیاز در گروه دوم است. کاوازاکی فرونتال ژاپن و گویژو چین به ترتیب با 6 و 4 امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار دارند.

برنامه سایر دیدارهای روز نخست از هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا که امروز و امشب برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

گروه B:

* فولاد خوزستان ایران - بنیادکار ازبکستان، ساعت 16:30، ورزشگاه الغدیر شهر اهواز

* الجیش قطر - الفتح عربستان، ساعت 19، ورزشگاه عبدالله بن خلیفه شهر دوحه

گروه C:

* تراکتورسازی تبریز ایران - العین امارات، ساعت 18، ورزشگاه یادگار امام (ره) شهر تبریز

گروه D:

* الاهلی امارات - سپاهان ایران، ساعت 19:50، ورزشگاه راشد شهر دبی

* الهلال عربستان - السد قطر، ساعت 20:20، ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض