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۱۳ فروردین ۱۳۹۳، ۱۱:۱۴

مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا؛

محرومیت دو بازیکن کلیدی الجیش از دیدار با فولاد

محرومیت دو بازیکن کلیدی الجیش از دیدار با فولاد

دو بازیکن تاثیرگذار تیم الجیش قطر، دیدار با تیم فولاد ایران در هفته پنجم از مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا را به دلیل محرومیت از دست دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار تیم‌های فوتبال الجیش قطر و الفتح عربستان در هفته چهارم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا که شب گذشته در دوحه برگزار شد و به پیروزی 2 بر صفر تیم میزبان انجامید، سه بازیکن الجیش از داور مالزیایی این بازی کارت زرد گرفتند که دو نفر از آنها دو اخطاره شدند و نمی‌توانند در دیدار با فولاد ایران به میدان بروند.

بر پایه این گزارش، "ژیرس کیمبو اکوکو" مهاجم فرانسوی شماره 10 و "علی سند" مدافع قطری شماره 21 الجیش، دو بازیکنی هستند که در دو بازی رفت و برگشت مقابل الفتح عربستان کارت زرد گرفتند و بدین ترتیب، در دیدار آینده الجیش در مقابل تیم فولاد ایران غایب خواهند بود.

دیدار تیم‌های فولاد ایران و الجیش قطر در هفته پنجم از مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا در حالی ساعت 17:30 چهارشنبه بیست و هفتم فروردین‌ماه در ورزشگاه غدیر اهواز برگزار می‌شود که در دیدار رفت در قطر، دو تیم به تساوی بدون گل دست یافتند.

کد مطلب 2263414

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