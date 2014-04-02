محرومیت دو بازیکن کلیدی الجیش از دیدار با فولاد

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار تیم‌های فوتبال الجیش قطر و الفتح عربستان در هفته چهارم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا که شب گذشته در دوحه برگزار شد و به پیروزی 2 بر صفر تیم میزبان انجامید، سه بازیکن الجیش از داور مالزیایی این بازی کارت زرد گرفتند که دو نفر از آنها دو اخطاره شدند و نمی‌توانند در دیدار با فولاد ایران به میدان بروند.

بر پایه این گزارش، "ژیرس کیمبو اکوکو" مهاجم فرانسوی شماره 10 و "علی سند" مدافع قطری شماره 21 الجیش، دو بازیکنی هستند که در دو بازی رفت و برگشت مقابل الفتح عربستان کارت زرد گرفتند و بدین ترتیب، در دیدار آینده الجیش در مقابل تیم فولاد ایران غایب خواهند بود.

دیدار تیم‌های فولاد ایران و الجیش قطر در هفته پنجم از مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا در حالی ساعت 17:30 چهارشنبه بیست و هفتم فروردین‌ماه در ورزشگاه غدیر اهواز برگزار می‌شود که در دیدار رفت در قطر، دو تیم به تساوی بدون گل دست یافتند.