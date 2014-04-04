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۱۵ فروردین ۱۳۹۳، ۱۱:۴۳

سازمان ملل متحد:

سودان جنوبی با خطر قحطی بی سابقه مواجه است

سودان جنوبی با خطر قحطی بی سابقه مواجه است

یکی از مسئولان سازمان ملل متحد اعلام کرد که سودان جنوبی با خطر قحطی بی سابقه ای از دهه 80 میلادی تاکنون مواجه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، "توبی لانزر" یکی از مسئولان سازمان ملل متحد در امور انسانی در سودان جنوبی اعلام کرد که این کشور در معرض خطر شدید قحطی قرار دارد و این خطر از دهه 80 میلادی تاکنون بی سابقه است.

وی خاطرنشان کرد که درگیری های داخلی در سودان جنوبی و نرسیدن کمک های انسانی به این کشور خطر قطحی را تشدید کرده است. این خطر جان 7 میلیون شهروند در سودان جنوبی را تهدید می کند.

لانزر اظهار داشت: در حال حاضر 3 میلیون و 700 هزار نفر با خطر قحطی مواجه هستند. سازمان ملل متحد خواهان جمع آوری یک میلیارد و 300 میلیون دلار برای سودان جنوبی شده است اما لانزر معتقد است این کمک ها تنها 25 درصد نیازهای این کشور را پوشش می دهد.

 

کد مطلب 2263815

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