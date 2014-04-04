سرعین اولین گزینه گردشگران استان اردبیل در اسکان است

به گزارش خبرنگار، یحیی نقی زاده عصر جمعه در بازدید از مراکز اقامتی سرعین با بیان اینکه در این مدت شهرهای اردبیل، سرعین و مشگین شهر به ترتیب بیشترین پذیرش مسافر را داشته اند، اضافه کرد: به لحاظ ورود مسافران نوروزی مرکز استان بیشترین پذیرش را داشته، اما به لحاظ اسکان شهر سرعین در رتبه اول استان قرار دارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون سرعین بیشترین مراکز اقامتی استان را دارد، تصریح کرد: به دلیل برخورداری از جاذبه های طبیعی و نیز آبگرم های معدنی بخش عمده ای از اقامت های مسافران و گردشگران در این شهر بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ادامه داد: در زمینه ورود و اسکان مسافران پس از اردبیل و سرعین، شهرستان مشگین شهر نیز بیشترین پذیرش مسافر را داشته است.

وی با اشاره به اسکان بالغ بر 261 هزار مسافر نوروزی در این استان طی 15 روز گذشته یادآور شد: این تعداد مسافر در 230 مرکز اقامتی و نیز خانه های استیجاری اسکان یافتند.

نقی زاده ساماندهی بیش از 12 هزار تخت برای اسکان مسافران نوروزی امسال در سطح استان اشاره کرد و متذکر شد: در زمینه بازدید گردشگران از آثار تاریخی و باستانی نیز مجموعه جهانی بقعه شیخ صفی دارای بیشترین بازدیدکننده بود.

به گفته وی بازدید از موزه ها، مراکز فرهنگی و نمایشگاه های صنایع دستی و نیز در بخش تفریحی آب های گرم و مناطق ییلاقی بیشترین پذیرش مسافر را به خود اختصاص داده است.