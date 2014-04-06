ایران با قطر و عربستان همگروه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله پایانی رقابتهای قهرمانی زیر 16 سال آسیا امروز یکشنبه برگزار شد.

تایلند، میزبان رقابتها در گروه A با کره جنوبی، عمان و مالزی همگروه شده است.

در گروه B، ژاپن با تیم های استرالیا، چین و هنگ کنگ همگروه شده است.

گروه C متشکل است از تیم های ازبکستان، مدافع عنوان قهرمانی، کویت، کره شمالی و نپال.

ایران هم در گروه D با سوریه، عربستان سعودی و قطر همگروه شده است.

رقابتهای قهرمانی زیر 16 سال آسیا از ششم تا بیستم سپتامبر (15 تا 29 شهریور) در بانکوک برگزار می شود و چهار تیم برتر این رقابتها به جام جهانی زیر 17 سال که سال آینده در شیلی برگزار می شود راه پیدا خواهند کرد.