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۱۷ فروردین ۱۳۹۳، ۱۴:۳۱

فوتبال قهرمانی زیر 16 سال آسیا/

ایران با قطر و عربستان همگروه شد

ایران با قطر و عربستان همگروه شد

تیم فوتبال زیر 16 سال ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا با قطر، عربستان سعودی و سوریه همگروه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله پایانی رقابتهای قهرمانی زیر 16 سال آسیا امروز یکشنبه برگزار شد.

تایلند، میزبان رقابتها در گروه A با کره جنوبی، عمان و مالزی همگروه شده است.

در گروه B، ژاپن با تیم های استرالیا، چین و هنگ کنگ همگروه شده است.

گروه C متشکل است از تیم های ازبکستان، مدافع عنوان قهرمانی، کویت، کره شمالی و نپال.

ایران هم در گروه D با سوریه، عربستان سعودی و قطر همگروه شده است.

رقابتهای قهرمانی زیر 16 سال آسیا از ششم تا بیستم سپتامبر (15 تا 29 شهریور) در بانکوک برگزار می شود و چهار تیم برتر این رقابتها به جام جهانی زیر 17 سال که سال آینده در شیلی برگزار می شود راه پیدا خواهند کرد.

کد مطلب 2265167

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