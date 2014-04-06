سفیر یونان به وزارت امورخارجه احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر،در این دیدار ، مدیرکل غرب اروپا مراتب نا خرسندی شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور قطعنامه مذکور را به طرف یونانی اعلام و با انتقاد از تصویب این قطعنامه در مقطع پایانی دوره فعلی پارلمان اروپا آنرا غیر قابل قبول و غیر واقعی توصیف کرد و گفت : اینگونه اقدامات و مواضع نسنجیده در خلاف جهت منافع مشترک اتحادیه اروپایی و جمهوری اسلامی ایران می باشد .



سفیر یونان قول داد به عنوان ریاست دوره ای اتحادیه اروپا، موضوع را به مقامات ذیربط اتحادیه اروپا در بروکسل منتقل کند .