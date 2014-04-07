تیم بسکتبال شهرداری گرگان را می شناسم / عاشق کار در رده های پایه ام

به گزارش خبرنگار مهر، کلینیک مربیگری رده پایه بسکتبال با حضور مدرس بین المللی فدراسیون در گرگان در حال برگزاری است. این کلینیک آموزشی با حضور بیش از 30 شرکت کننده از روز جمعه گذشته آغاز شده و تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت. ابتدا قرار بود که وی تا روز سه شنبه در گرگان باشد اما با رایزنی های هیات بسکتبال استان، فدراسیون موافقت خود با تمدید دو روزه این مدت را اعلام کرد.

"میگل آنخل زاپاتا" مدرس و مربی اسپانیایی بسکتبال که با فدراسیون به مدت 3 سال قرارداد امضا کرده است برای برگزاری یک دوره 7 روزه به گرگان آمده است. زاپاتا از مربیان مطرح آموزش رده پایه است که سابقه مربیگری تیم ملی جوانان و رده باشگاهی اسپانیا را در کارنامه دارد و سال گذشته در لیگ برتر کشورمان حضور داشته است.

زاپاتا اولین مربی اسپانیایی بسکتبال است که سال گذشته به ایران آمد تا در کنار "حسن نگهداری" و به عنوان کمک وی، تیم افرا خلیج فارس را در مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور هدایت کند.

این مدرس اسپانیایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برگزاری این کلاس (کلینیک) در گرگان ایده بسیار خوب فدراسیون و هیات بسکتبال است. من فکر می کنم که برگزاری چنین کلاس هایی باعث افزایش سطح دانش مربیان در اینجا خواهد شد.

میگل زاپاتا افزود: مربیانی که در این کلاس حضور دارند بسیار با علاقه نشان داده اند و مشخص است که می خواهند دانش خود را افزایش دهند که من از این بابت خوشحال هستم.

وی در مورد اینکه خستگی تمرینات مداوم را حس می کند یا خیر تصریح کرد: من هر هفته در شهرهای مختلف ایران هستم و طبیعی است که این مرا خسته می کند اما کارم را خیلی دوست دارم و با علاقه آن را انجام می دهم.

زاپاتا درباره میزان شناخت از بسکتبال گرگان خاطرنشان کرد: من فقط تیم بسکتبال لیگ برتری (شهرداری) را می شناسم زیرا همراه با تیم فصل گذشته ام که افرا نام داشت یکبار به شهر گرگان آمده بودم.

این مدرس اسپانیایی در پاسخ به سطح کار کردن در رده مینی بسکتبال و تفاوت آن با رده های سنی بالاتر گفت: در رده مینی، شما به بازیکنانی آموزش می دهید که شناختی از بسکتبال ندارند و این کار شما را سخت تر می کند و لازم است که شما صبورتر باشید. اما بازیکنان رده جوانان بازی بسکتبال را بهتر می دانند و در کنار آموزش باید برای آنها مسابقه هم کار کنید.

زاپاتا درباره دعوت فدراسیون از وی برابر حضور در تیم ملی جوانان گفت: من هیچ مسئولیتی در تیم ملی جوانان ندارم و فقط به عنوان کمک در کنار تیم ملی هستم زیرا من دوست دارم با رده های پایین تر کار کنم.

وی در مورد حضور تیم ملی بسکتبال کشورمان در جام جهانی که از شهریور ماه در اسپانیا برگزار خواهد شد اظهار کرد: تیم ملی بسکتبال ایران، سرمربی و بازیکنان خوبی دارد اما بدشانس هستید که در گروه دشواری قرار گرفته اید. کار بزرگی برای سرمربی تیم ملی (بچییروویچ) خواهد بود اگر تیم ملی بتواند به دور بعدی مسابقات صعود کند.

زاپاتا در مورد شرایطش در ایران خیلی کوتاه گفت: شرایطم بد نیست و تقریبا خوب است.

لازم به ذکر است زاپاتا روزانه از ساعت 9 الی 13 به آموزش مربیان می پردازد و از ساعت 15 و نیم با تیم های پایه بسکتبال گرگان کار می کند. این دوره آموزشی در خانه بسکتبال گرگان برگزار می شود و در پایان به شرکت کنندگان گواهی نامه پایان دوره تقدیم خواهد شد.