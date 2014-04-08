به گزارش خبرگزاری مهر، امیررضا خادم با بیان اینکه در شرایط فعلی نمی خواهد در مورد باشگاه پرسپولیس مسائل زیادی را مطرح کند گفت: متاسفانه در روزهای پایانی لیگ ااتفاقاتی پیرامون باشگاه پرسپولیس رخ داده است که احتمالا در روزهای آینده نیز بیشتر خواهد شد. هدف ما این است که بتوانیم زمینه ارائه فوتبال تماشاگر پسند را فراهم کنیم که اگر مردم هزینه می کنند حداقل فوتبال از دیدن مسابقات لذت ببرند.

وی که در دو ماه گذشته به عنوان مسئول خصوصی سازی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی وزارت ورزش و جوانان مشغول فعالیت شده است ادامه داد: می دانیم که این کار سروصدای زیادی به پا خواهد کرد. اما امیدواریم با اراده ای که در وزارت ورزش و جوانان وجود دارد بتوانیم این مسائل را و حاشیه ها را به حداقل برسانیم.

نماینده وزارت ورزش با تاکید بر اینکه باید حرمت بزرگان و پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس حفظ شود گفت: شرایط فعلی پرسپولیس به گونه ای نیست که بخواهیم همه مسائل این باشگاه را عنوان کنیم. ما به دنبال این هستیم که حداکثر آرامش را برای این تیم تامین کنیم تا بتواند هفته پایانی را هم پشت سربگذارد. به نظرم بعد از پایان لیگ باید بنشینیم در مورد اتفاقات این باشگاه به طور رودررو صحبت کنیم. من این آمادگی را دارم که با هرکدام از مسئولان باشگاه صحبت کنم و مدارکی که وجود دارد را به صورت شفاف بررسی کنیم.

خادم در ادامه با تاکید بر اینکه هیچ سندی مبنی بر پرداخت پول از سوی باشگاه پرسپولیس به برخی رسانه ها وجود ندارد صحبت های مطرح شده در این مورد را تکذیب کرد و گفت: ابهاماتی که وجود دارد در مورد قراردادهای بازیکنان است که در سازمان لیگ ثبت شده و است و اسنادی که در باشگاه موجود است، تفاوت هایی دارد.

نماینده وزارت ورزش در پاسخ به این پرسش که آیا سند منتشر شده از سوی وزارت ورزش در مورد قرارداد پرسپولیسی ها درست است گفت: نمی خواهم بگویم که این گزارشی مستند است یا نه اما فکر می کنم منتشر شدن این لیست خوش سلیقگی نبود و نباید این مسائل مطرح می شد. باید بنشینیم در یک فضای آرام در این مورد صحبت کنیم.