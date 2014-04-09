کشاورزی موثرترین بخش اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی مسئول دفتر زیربنای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی، گفت: اقتصاد مقاومتی در کشاورزی یعنی توجه به اقتصاد و سودآوری در این بخش برای تولید کنندگان که این مسئله الزاماتی را به دنبال دارد.

وی افزود: بخش کشاورزی در حال حاضر موثرترین بخش اقتصاد مقاومتی است چون شامل مسئله غذاست.

برادران نصیری ادامه داد: اگر سودآوری در بخشی پایین باشد خود به خود منابع از آن بخش به سمت دیگری سوق پیدا می کند.

وی با بیان اینکه سودآوری در بخش کشاورزی پایین است،افزود: برای سودآور کردن بخش کشاورزی باید هزینه های تولید را کاهش دهیم که این امر در کوتاه مدت و بلند مدت نیازمند حمایت است.

مسئول دفتر زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر این حمایت ها فراهم شود تولید قوی و بهره وری صورت می گیرد.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی وقتی شکل می گیرد که سود کشاورز و تولید کننده تضمین شود.

برادران نصیری گفت: اگر به بخش کشاورزی و ضروریات آن توجه شود این بخش تامین کننده امنیت غذایی است و می تواند علاوه بر تامین امنیت غذایی درآمدهای ارزی و صادرات را نیز تضمین کند.

وی افزود: بخش کشاورزی قادر است در زمینه اقتصاد مقاومتی نقش موثری ایفا کند که البته شرط آن توجه به الزامات بخش کشاورزی و اصلاح ساختاری است.

به گزارش مهر، علی لاریجانی پس از پایان گزارش مرکز پژوهش های مجلس، گفت: انتظار ما این بود که مرکز پژوهش های مجلس بررسی های مفصلی درباره اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی انجام می داد و اینکه چه برنامه هایی برای خودکفایی این بخش لازم است ارائه می کرد.