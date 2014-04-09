دانشمندان هسته ای هنرمندان ایران هستند/قبل از انقلاب هنر در انحصار افراد خاصی بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی عصر چهارشنبه در جمع هنرمندان استان افزود: هنری که در جهت نظم و تصویر جهانی که خدواند خلق کرده باشد، ارزشمند است و اگر اثری در هارمونی و هماهنگی با جهان باشد، خالقش هنرمند است.

وی ادامه داد: عالی ترین و بلندترین مرتبه هنر کشف هنرهای خالق جهان است زیرا نظام عالم همه هنر و خداوند هنرآفرین واقعی است.

آیت الله دری نجف آبادی تصریح کرد: هنر تماما خدایی و الهی است زیرا هنرمند اجزا را از عالم خلقت می گیرد و با فکری که خدا داد ترکیب و خلق کرده است بنابراین افتخار آفرین و ارزشی است.

وی با تاکید بر اینکه هنر الهی و غیر الهی دارد، ابراز داشت: هر هنری که در مقابله با نظام عالم باشد، محکوم به نابودی و سقوط است، نیروی محرکه هنر و هنرمند، عمل صالح است زیرا هنری ارزشی و جوهره دار است که سمت و سوی الهی داشته و برای بیان کردن معارف حق و تبیین نظام عالم باشد.

روز هنر انقلاب اسلامی و سالروز شهادت سید مرتضی آوینی

امام جمعه اراک در ادامه با اشاره به روز هنر انقلاب اسلامی و سالروز شهادت سید مرتضی آوینی گفت: شهید آوینی نمونه بارز هنرمند انقلابی است که هنر و آثار وی از جمله روایت فتحش در اذهان مانده است.

وی با تاکید بر اینکه هنرمندان در تمام ابعاد جامعه تاثیرگذار هستند، اظهار کرد: هنرمندان انقلاب اسلامی باید بُعد دفاع از نظام اسلامی،انقلاب و ولایت را در نظر داشته باشند و در کنار بیان نقاط قوت از نقد موثر و مثبت در جهت رفع کاستی ها و کژی ها پیگیر باشند.

آیت الله دری نجف آبادی اظهار داشت: انصاف، روابط اجتماعی مستحکم، توجه به اخلاق و مکارم اسلامی از ویژگی های هنرمند است.

امسال سال عزم و مدیریت جهادی اقتصادی و فرهنگی است

وی افزود: امسال سال عزم و مدیریت جهادی اقتصادی و فرهنگی است و باید تمام تلاش در راستای ارائه کارهای بزرگ تر، خدمات ارزشمند و ماندگار است.

سرپرست حوزه هنری استان مرکزی نیز در ادامه مراسم گفت: روز هنر انقلاب اسلامی، سالروز شهادت سید مرتضی آوینی است.

رضا میرزایی با بیان اینکه شهید آوینی گفتمان انقلاب اسلامی را در عرصه فرهنگ و هنر جاری کرد، خاطرنشان کرد: نامگذاری سالروز شهادت سید مرتضی آوینی به عنوان هفته هنر انقلاب اسلامی اقدام ارزنده‌ای بود که صورت گرفت و باید قدر این فرصت را دانست و از آن برای معرفی هر چه بیشتر هنر انقلاب اسلامی به جوانان و دیگر اعضای جامعه نهایت بهره را برد.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی زمینه‌ساز تحول هنر در ایران شد و هنر انقلاب مبین هویت فرهنگ اسلامی با سلاح تفکر هنری است که پرداختن به این مهم از اهمیت بسیاری برخوردار است.

قبل از انقلاب اسلامی ایران هنر در انحصار افراد خاصی بود

میرزایی با بیان اینکه قبل از انقلاب اسلامی ایران هنر در انحصار افراد خاصی بود و مردم عادی از آن کم بهره می‌بردند و نمی‌توانستند هنر خود را در جامعه جلوه دهند، بیان کرد: پس از انقلاب اسلامی ایران در واقع هنر در بین مردم ترویج و ارتباط تنگاتنگی با تمام قشرهای مختلف جامعه پیدا کرد.

وی ابراز داشت: حوزه هنری به عنوان پایگاه هنر انقلاب، رسالت بیان و معرفی هنر و اندیشه اسلامی را به عهده داشته و در این راستا نیز اقدام به برگزاری برنامه هفته هنر انقلاب می‌کند.

در این مراسم جمعی از هنرمندان فعال حوزه هنری و رسانه های فعال مورد تقدیر قرار گرفتند.