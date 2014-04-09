مسائل زيست محيطي در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها مورد توجه دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صالحی ظهر چهار شنبه در نشست خبری کاهش آلودگی هوای مشهد که به میزبانی سازمان ترافیک شهرداری برگزار شد، اظهار كرد: دولت به مسئله محيط زيست توجه وي‍ژه اي دارد و در مشهد رسيدگي به وضعيت آلودگي هوااز اولويت هاست.

مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی گفت: راه‌اندازی مجهزترین مراکز معاینه فنی خودرو توسط شهرداری مشهد، گامی مهم در راستای کاهش آلودگی هوا است.

وي افزود: محیط زیست یکی از مطالبات اصلی مردم می‌باشد که دولت نیز یکی از برنامه‌های اصلی خود را این مهم قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از بخش‌های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بحث محیط زیست است، اظهار کرد: مشهد به عنوان یکی از کلانشهرهای کشور از آلودگی هوا رنج می‌برد که وارونگی هوا در 300 روز از سال گذشته بر میزان این آلودگی اضافه كرد و با افزایش 7 درصدی تعداد روزهای آلوده نسبت به سال 91 این رقم را به 147 روز افزایش داد.

صالحی با اشاره به اینکه 70 درصد آلودگی هوای مشهد مربوط به منابع آلاینده سیار است، ادامه داد: شهرداری مشهد با راه‌اندازی کنترل هوشمند ترافیک، گام مهمی را در راستای کاهش آلودگی هوای این شهر برداشته است.

مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی عنوان کرد: یکی دیگر از اقدامات قابل توجه سازمان ترافیک شهرداری مشهد در راستای کاهش آلودگی هوا، راه‌اندازی مجهزترین مراکز معاینه فنی خودرو است.

صالحی همچنين از در دستور کار قرار گرفتن تخفیف 3000 تومانی برای معاینه فنی تاکسی‌ها خبر داد.

وي راه‌اندازی سرویس کارکنان ادارات، استانداردسازی خودور و سوخت و حذف سفرهای زائد درون شهری با استقرار سیستم الکترونیکی پاسخگویی به مردم را از راهکارهای کاهش آلودگی هوا در مشهد دانست.