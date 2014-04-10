رفع اختلالات سايت رفاهي در كردستان/ انصراف استاندار، معاونين و مديران ستادي از دريافت يارانه

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام براي دريافت يارانه نقدي همزمان با ديگر نقاط كشور در استان كردستان نيز از روز گذشته آغاز شد ولي به دليل اختلالات سايت صف هاي طولاني در مناطق مختلف شهري و روستايي استان كردستان تشكيل شده بود.

با گذشت زمان و با رفع مشكلات سايت اينترنتي رفاهي روند ثبت نام از مردم در استان كردستان به حالت عادي بازگشت و بر اساس اعلام معاون برنامه ريزي استاندار كردستان اين مهم هم اكنون با اعمال نظارت ها و بازرسي هاي مستمر در سراسر استان ادامه دارد.

ارسلان ازهاري در گفتگو با خبرنگار مهر بيان كرد: ستاد هدفمندي يارانه ها و ساير ادارات و سازمان هاي دولتي مسئول در اين زمينه ضمن برنامه ريزي و بهره برداري از تمامي ظرفيت هاي در اختيار اقدامات لازم را براي تسهيل در امر ثبت نام مردم انجام داده اند و در هم اكنون هيچ گونه مشكلي در استان كردستان وجود ندارد.

وي با اشاره به اختلالات سايت رفاهي در صبح روز چهارشنبه بيان كرد: با پيگيري هاي صورت گرفته اين مشكل رفع شده است و در حال حاضر ثبت نام در سراسر استان كردستان با حضور مردم همچنان ادامه دارد.

از سوي ديگر مدير عامل مخابرات استان كردستان نيز در گفتگو با خبرنگار مهر بيان كرد: زیرساخت‌های مخابراتی و اینترنت برای این موضوع مهم ملی در کردستان مهیاست و مشکلی در این راستا وجود ندارد و روز گذشته نيز كمتر از 50 درصدت ظرفيت اينترنت استان مورد استفاده قرار گرفته بود.

آزاد حکمت با اشاره به مكان هاي مشخص شده براي ثبت نام مردم بيان كرد: 200 دفتر پیشخوان دولت الکترونیک در شهرها و 191 دفتر آی سی تی هم در روستاهای استان كردستان در این بحث فعالیت دارند و علاوه بر شركت مخابرات كردستان، ساير ادارات و سازمان هاي دولتي استان نيز نظارت هاي لازم را در اين حوزه اعمال مي كنن.

وي اشاره به آمادگی شرکت مخابرات کردستان برای پشتیبانی ثبت نام يارانه نقدي، گفت این مهم نیازمند همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی استان برای جلوگیری از بوجود آمدن اختلال احتمالی در شبکه‌های زیرساختی مخابرات است و انتظار مي رود كه همانند روز اول تا پايان مراحل ثبت نام شاهد بروز هيچ گونه مشكلي نباشيم.

دبیر ستاد اجرایی هدفمندی یارانه هاي استان كردستان نيز در گفتگو با خبرنگار مهر بيان كرد: تاکنون گزارشی مبنی بر بروز مشکل در ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه در استان كردستان گزارش نشده است.

در همین راستا روابط عمومی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان كردستان نیز با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: شماره تلفن های 3233175 و 3224584 با پیش شماره 0871 آماده پاسخگویی به سوالات مردم استان كردستان و رفع ابهامات آنهاست.

همزمان با اين مهم روابط عمومي استاندار كردستان نيز با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد كه استاندار كردستان به همراه معاونين، فرمانداران و مديران ستادي استانداري كردستان از دريافت يارانه نقدي انصراف داده اند.

در حال حاضر ثبت نام براي دريافت يارانه نقدي در محل هاي مختلفي در شهر سنندج و ساير شهرها و روستاهاي استان كردستان همچنان ادامه دارد و در اين بين رئيس پليس فتاي استان كردستان نيز در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به سوء استفاده احتمالي افراد فرصت طلب به مردم هشدار داد.

فرامرز شاکری با اشاره به اینکه مرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها و ثبت نام از متقاضیان، در استان کردستان همزمان با سراسر کشور آغاز شده است، اظهار داشت: متقاضیان تنها از طریق سایت سازمان هدفمندی یارانه ها اقدام به ثبت نام کنند.

وی با اعلام اینکه کلاهبرداران و افراد سودجو با راه اندازی سایت هایی جعلی در صدد سرقت اطلاعات حساس و مهم بانکی مردم هستند، افزود: افراد از رفتن به سایت هایی که با عنوان های مختلف اقدام به ثبت نام می کنند خودداری کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری کردستان بیان کرد: باید از کپی کردن و رفتن به لینک هایی که در سایت های مختلف ارائه شده خودداری کرده و آدرس سایت مورد نظر را حتماً تایپ کنند و از ورود به سایت های از قبل تعریف شده خودداری کنند.

شاکری با ذکر این نکته که غفلت در این امر می تواند زمینه ساز فرصت مناسب برای برداشت های غیرمجاز از حساب های بانکی است، یادآور شد: افراد بهتر است خود اقدام به ثبت نام کنند، در غیر این صورت به دفاتر خدماتی، پست بانک ها، کافی نت و اماکن مجاز و دارای مجوز که تحت نظارت پلیس فتا هستند، مراجعه کنند.

وی ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک می توانند از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir اقدام به ارائه گزارش کنید.

ریئس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری کردستان گفت: همشهریان محترم همچنین می توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک با شماره تلفن 110 تماس حاصل کنند و پلیس فتای استان در تمامی ساعات شبانه روز آماده خدمت رسانی و جلوگیری از سوءاستفاده کلاهبرادان و افراد سود جو است.