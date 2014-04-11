سومی نفت کمتر از قهرمانی نبود/ به باخت یک بر صفر راضی بودیم!

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گلمحمدی شامگاه جمعه پس از شکست تیم نفت تهران برابر سپاهان و ناکامی در کسب عنوان قهرمانی اظهار داشت: ما بازی خوبی از خود ارائه کردیم و موقعیتهای بسیاری خوبی هم داشتیم اما موقعیتهایی که به تیر دروازه سپاهان خورد، شانسهای بسیاری را گرفت؛ با این حال خوشحالم که از این باخت، سهمیه آسیایی گرفتیم.
وی افزود: من باید به فولاد به دلیل قهرمانی این تیم تبریک بگویم و خوشحالم که پرسپولیس نیز با وجود مشکلات بسیارش سهمیه آسیایی گرفت.
گلمحمدی با بیان اینکه بازیکنانش در بازی با سپاهان "فوق تصور" ظاهر شدهاند، افزود: ما تنها 6.5 میلیارد هزینه کردیم و سومی، برایمان کمتر از قهرمانی نبود اما من افتخار سرمربیگری نفت را هیچ گاه فراموش نمیکنم زیرا این تیم تیم خوبی است و از هیئت مدیره تیم و تماشاگران عذرخواهی میکنم.
وی در مورد رضایتش از کسب عنوان سومی نفت، گفت: البته که از باخت یک بر صفر برابر سپاهان راضی بودیم زیرا مقابل تیم بینالمللی و پرستاره سپاهان کار بیشتری نمیتوانیم بکنیم، اما حالا به هدف اصلی یعنی حضور در بین تیمهای بالای جدول رسیدیم و خوشحالم که سهمیه گرفتیم.
سرمربی نفت تهران با بیان اینکه بعد از پایان مسابقات، شرایط را میسنجم و در صورت توافق، در این تیم میمانم، گفت: در فصل جاری مشکلات بسیاری داشتیم اما بازیکنان خوبی به فوتبال ایران معرفی کردیم که این مرا خوشحال میکند.
وی در پایان درباره حضورش در تیم ملی و دستیاری کارلوس کیروش هم خاطرنشان کرد: کیروش درباره اینکه آیا من دستیار او میشوم یا خیر نظر میدهد؛ من در این زمینه نمیتوانم نظری بدهم.
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