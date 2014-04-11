  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۲ فروردین ۱۳۹۳، ۲۲:۴۴

گل‌محمدی در نشست خبری:

سومی نفت کمتر از قهرمانی نبود/ به باخت یک بر صفر راضی بودیم!

سومی نفت کمتر از قهرمانی نبود/ به باخت یک بر صفر راضی بودیم!

اصفهان – خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال نفت تهران گفت: کسب عنوان سومی نفت کمتر از قهرمانی در لیگ نبود زیرا بازیکنان ما تلاش بسیاری کرده و شایستگی خود را اثبات کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی شامگاه جمعه پس از شکست تیم نفت تهران برابر سپاهان و ناکامی در کسب عنوان قهرمانی اظهار داشت: ما بازی خوبی از خود ارائه کردیم و موقعیت‌های بسیاری خوبی هم داشتیم اما موقعیت‌هایی که به تیر دروازه سپاهان خورد، شانس‌های بسیاری را گرفت؛ با این حال خوشحالم که از این باخت، سهمیه آسیایی گرفتیم.

وی افزود: من باید به فولاد به دلیل قهرمانی این تیم تبریک بگویم و خوشحالم که پرسپولیس نیز با وجود مشکلات بسیارش سهمیه آسیایی گرفت.

گل‌محمدی با بیان اینکه بازیکنانش در بازی با سپاهان "فوق تصور" ظاهر شده‌اند، افزود: ما تنها 6.5 میلیارد هزینه کردیم و سومی، برایمان کمتر از قهرمانی نبود اما من افتخار سرمربیگری نفت را هیچ گاه فراموش نمی‌کنم زیرا این تیم تیم خوبی است و از هیئت مدیره تیم و تماشاگران عذرخواهی می‌کنم.

وی در مورد رضایتش از کسب عنوان سومی نفت، گفت: البته که از باخت یک بر صفر برابر سپاهان راضی بودیم زیرا مقابل تیم بین‌المللی و پرستاره سپاهان کار بیشتری نمی‌توانیم بکنیم، اما حالا به هدف اصلی یعنی حضور در بین تیم‌های بالای جدول رسیدیم و خوشحالم که سهمیه گرفتیم.

سرمربی نفت تهران با بیان اینکه بعد از پایان مسابقات، شرایط را می‌سنجم و در صورت توافق، در این تیم می‌مانم، گفت: در فصل جاری مشکلات بسیاری داشتیم اما بازیکنان خوبی به فوتبال ایران معرفی کردیم که این مرا خوشحال می‌کند.

وی در پایان درباره حضورش در تیم ملی و دستیاری کارلوس کی‌روش هم خاطرنشان کرد: کی‌روش درباره اینکه آیا من دستیار او می‌شوم یا خیر نظر می‌دهد؛ من در این زمینه نمی‌توانم نظری بدهم.

 

کد مطلب 2268546

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها