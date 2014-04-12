ژنو میزبان نشست چهارجانبه اوکراین، روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا

به گزرش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، مذاکرات چهارجانبه اوکراین با حضور نمایندگانی از روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و اوکراین روز جمعه ۲۹ فروردین در شهر ژنو سوئیس برگزار می شود.

"جن ساکی" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اعلام تاریخ برگزاری این نشست گفت که "جان کری" وزیر امور خارجه ایالات متحده، به نمایندگی از آمریکا در گفتگوهای ژنو شرکت خواهد کرد.

همزمان با این اعلام، آمریکا نام هفت نفر از رهبران جدایی طلب کریمه و یک شرکت گاز را که مقرش در کریمه است به فهرست تحریمهای خود افزود. پیش از این هم آمریکا در دو نوبت جداگانه تعدادی از مقامات روس، اوکراین و کریمه را در لیست تحریم های خود قرار داده بود.

این نشست در حالی برای روز جمعه آینده برنامه ریزی شده که قرار است روز دوشنبه هفته جاری نیز وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در نشستی آخرین تحولات اوکراین را مورد بررسی قرار هند.