اروپا هشدار پوتین را جدی می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، "آنگلا مرکل" صدر اعظم آلمان که به یونان سفر کرده است، گفت : اروپا نامه ولادیمیر پوتین به 18 کشور درباره امکان قطع صادرات گاز را جدی می گیرد. دلایل متعددی برای جدی گرفتن این هشدار وجود دارد و اروپا باید پاسخ واحدی را به این هشدار بدهد.

به گفته مرکل، این موضوع در نشست روز دوشنبه هفته جاری وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا بررسی می شود. به اعتقاد صدر اعظم آلمان، بهای گاز صادراتی نیز موضوعی است که باید درباره آن بحث شود از همین رو از "گانتر اوتینگر" کمیسر انرژی اتحادیه اروپا و دیگر اعضای اتحادیه اروپا می خواهم تا با شرکت گاز پروم (بزرگترین صادر کننده گاز روسیه) وارد مذاکره شوند.

در هفته گذشته رئیس جمهور روسیه نامه ای برای رهبران 18 کشور اروپایی مصرف کننده گاز روسیه ارسال کرد و در این نامه ضمن تاکید به پایبندی روسیه به فروش گاز به مشتریان اروپایی اعلام کرده است تاخیر در پرداخت بدهی های اوکراین برای روسیه غیرقابل قبول است.

اروپا 30 تا 40 درصد از گاز مورد نیاز خود را از اوکراین وارد می کند و بخش قابل توجهی از این میزان انرژی پس از گذر از خاک اوکراین به قاره سبز می رسد از همین رو در صورت قطع گاز صادراتی به کی یف، اروپا به طور جدی با مشکل مواجه می شود.