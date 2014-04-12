بازگشت اتوبوسهاي برقي به پايتخت / گام پاياني نوسازي ميني بوس هاي فرسوده

پیمان سنندجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال مردم از خط 9 بی آر تی واقع در بزرگراه امام علی(ع) گفت: بر اساس استفاده از کارت بلیت ها روزانه 30 هزار نفر از این خط استفاده می کنند که اين آمار تنها مربوط به مسافراني است كه از كارت بليت استفاده كرده اند و ساير مسافران را دربر نمي گيرد.

وی با اشاره به افزایش اتوبوسهای این خط بر اساس نیاز مسافران گفت: 82 اتوبوس که 10 اتوبوس آن تک کابین و الباقی دو کابین است در این خط تردد می کنند.

به گفته مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی، مسافران اين خط در تابستان و آغاز سال تحصيلي بیشتر مي شود.

ثبت نام همه مینی بوس های فرسوده

سنندجی با اشاره به آخرین وضعیت نوسازی مینی بوس های فرسوده در پایتخت گفت: تمامی صاحبان مینی بوس های فرسوده براي نوسازي ثبت نام كرده و مینی بوس جدید خود را نیز انتخاب کرده اند.

و ی ادامه داد: مراحل اداری کار در حال جریان است و بخش سخت کار مانند فراخوان و انتخاب مینی بوس ها انجام شده است.

وی در خصوص ورود خودروهای هیبریدی به ناوگان اتوبوسرانی پایتخت گفت: خرید اتوبوس برقی و هیبریدی یکی از اولویتهای کاری ما در سال 93 است. 10 دستگاه اتوبوس هیبریدی خریداری شده و در حال پیگیری برای ورود آنها به ناوگان هستیم.

احیای خطوط برقی در پایتخت

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی از ورود 33 اتوبوس برقی به ناوگان اتوبوسرانی خبر داد و گفت: بر اساس برنامه 5 ساله حمل و نقل ما باید به سمت حمل و نقل پاک و سبز برویم که ما در تلاشیم این خطوط را احیا کنیم.

وی در مورد مکان راه اندازی خطوط برقی گفت: ما مجبوریم از پتانسیل و امکانات گذشته در این زمینه استفاده کنیم بنابراین این خطوط از محور انقلاب به سمت جنوب است. ما در گذشته در خیابان 17 شهریور خطوط برقی را داشته ایم که تلاش می کنیم این اتوبوسهای جدید با استفاده از همان پتانسیل های گذشته خدمات رسانی کنند.

ایجاد خطوط تندرو بدون استفاده از گاردریل

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی از فاز دوم توسعه خطوط تندروی اتوبوسرانی خبر داد و گفت: ما برای تکمیل شبکه اتوبوسرانی خود قصد داریم خطوط تندرویی را ایجاد کنیم که نیاز به گاردریل نداشته باشد مانند خطوط ویژه اتوبوسرانی.

وی یادآور شد: ایجاد مطالعه برای تغییرات شبکه اتوبوسرانی، راه اندازی خطوط برقی، تقویت امکانات تعمیرگاهی از دیگر برنامه های شرکت واحد اتوبوسرانی برای سال 93 است. هر ماه 74 اتوبوس فرسوده می شوند و نیاز به امکانات تعمیرگاهی بیتشر می شود بنابراین نیاز داریم این بخش را تقویت کنیم.

حمایت بخش خصوصی، آموزش پرسنل فنی، اجرا و اعمال ایزوهای 1401، حمایت از دیگر برنامه هایی است که سنندجی به عنوان اولویتهای سال 93 به آن اشاره می کند.

سنندجی با اشاره به آغاز تست مخازن اتوبوسهای گازسوز گفت: مخازن اتوبوس های گازسوز در مراکز معاینه فنی تست می شوند.

وی در ادامه از تجهیز 3 هزار ایستگاه به سیستم هوشمند خبر داد و گفت: پیش از این 480 ایستگاه مجهز به مانیتورهای هوشمند بودند که زمان رسیدن اتوبوس را اعلام می کرد اما امسال 3 هزار ایستگاه به این مونیتورهای زمان بندی مجهز می شوند.