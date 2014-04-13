به گزارش خبرنگار مهر، تحولات قرن شانزدهم، سراسر اروپا را در نوردید. قاره‌ای که کلیسای کاتولیک آن را متحد کرده بود، خود را دستخوش آشوب می‌دید. اصلاحات دینی پروتستان که پایی در قرون وسطی و پایی در رنسانس داشت، کلیسا، دین و خود جهان را متحول کرد. دسیدریوس اراسموس نویسنده و اومانیست مسیحی آن دوران بود که رویایش نوشتن بود اما افکارش، پایه و اساس جنبشی به نام اومانیسم مسیحی شد.

اراسموس پس از سال‌ها تلاش برای تامین معاش خود، با فروش کتاب‌هایش مردی توانگر و مشهور شد. مردم سرتاسر اروپا آثارش را می‌خواندند و از آموزه‌های دینی‌اش پیروی می‌کردند. افکار او منادی اصلاح فردی بود و زمینه را برای نهضت اصلاح دین مهیا کرد.

آرزوها و رؤیاهای بزرگ، اراسموس جوان،‌ اومانیست مسیحی، شهروند دنیا، ایتالیا و شهر مقدس، بیان بی‌پروای افکار، در انتظار عصر طلایی، در میانه درگیری و تدارک مرگ عناوین بخش‌های مختلف کتاب «دسیدریوس اراسموس» هستند. در ادامه نیز گاهشمار زندگی اراسموس درج شده است. زندگی دسیدریوس اراسموس در یک نگاه،‌ منابعی برای مطالعه بیشتر،‌ شرح اصطلاحات، یادداشت‌ها، کتاب‌شناسی برگزیده و نمایه هم بخش‌های دیگر کتاب هستند.

در قسمتی از این کتاب می‌‌خوانیم:

وظایف اراسموس در سمت منشی اسقف هندریک کاملا در خور او بود. کار او این بود که به افراد مهم و با نفوذ از جمله پاپ اعظم و کاردینال‌های کلیسای کاتولیک نامه بنویسد. همچنین هندریک از اراسموس خواست تا به رم، مرکز کلیسای کاتولیک، برود. اراسموس بسیار هیجانزده بود که سرانجام می‌توانست از ایتالیا، سرزمین دانشمندان و ایده‌های نو، دیدن کند. اما این سفر لغو شد. اسقف انتظار داشت که به مقام کاردینال، مقام دوم، تنها یک مقام پس از پاپ اعظم، رئیس کلیسای کاتولیک، ارتقاء یابد، اما او به این مقام دست نیافت و به همراه اراسموس در بروکسل بلژیک ساکن شد ـ امیدها و آرزوهای اراسموس نقش بر آب شد.

زمانی که اسقف متوجه شد اراسموس تا چه حد غمگین است قدری از مسئولیت‌های او کاست تا او بتواند به مطالعه بپردازد. اکنون اراسموس فرصتی در اختیار داشت تا از کتابخانه‌ها دیدن کند و کتاب بخواند. او در کتابخانه نزدیک زونی، آثار سنت آگوستین را یافت و خود را غرق در کتاب‌های این نویسنده و متفکر شهیر کرد. او با کار کردن برای اسقف امرار معاش می‌کرد و با این حال، فرصتی هم برای مطالعه در اختیار داشت. همچنین نخستین بار بود که بودن در کنار افراد مهم را تجربه می‌کرد. هندریک یکی از اعضای شورای دوره نیابت سلطنت دوک بزرگ فیلیپ عادل بود که بعدها پادشاه اسپانیا شد. اسقف اراسموس را همراه خود به دربار سلطنتی در بروکسل می‌برد. در آن‌جا اراسموس از نزدیک زندگی در دربار سلطنتی را مشاهده می‌کرد...

این کتاب با 112 صفحه، شمارگان هزار و 500 نسخه و قیمت 5 هزار و 200 تومان منتشر شده است.