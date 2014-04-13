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۲۴ فروردین ۱۳۹۳، ۱۸:۲۹

روزنامه ساندی پیپل اعلام کرد؛

لوئیس فان گال در انتظار تصمیم نهایی آرسن ونگر

لوئیس فان گال در انتظار تصمیم نهایی آرسن ونگر

لوئیس فان گال که فصل آینده می خواهد در لیگ برتر انگلیس مربیگری کند منتظر است آرسن ونگر تکلیف آینده خود را در این تیم مشخص کند بعد از آن در مورد تیم بعدی خود در لیگ برتر تصمیم گیری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فان گال گزینه نخست جانشینی تیم شروود در تاتنهام است اما می خواهد ببیند اگر ونگر آرسنال را ترک می کند جایگاه این مربی فرانسوی را روی نیمکت توپچی ها بگیرد.

منچستریونایتد نیز یکی دیگر از گزینه های احتمالی فان گال محسوب می شود اما سران این باشگاه اعلام کرده اند دیوید مویس را حفظ خواهند کرد.

فان گال که سابقه مربیگری در بارسلونا، بایرن مونیخ و آژاکس را دارد اعلام کرده بعد از جام جهانی نیمکت تیم ملی هلند را ترک می کند تا در رده باشگاهی و در لیگ برتر انگلیس به مربیگری ادامه دهد.

کد مطلب 2270099

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