جوان نخبه شیرازی در کنفرانس بین المللی حقوق بشر سخنرانی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فرح بخش ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تایید این مطلب گفت: بر اساس هماهنگی های انجام شده به عنوان یکی از نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس سخنرانی خواهم کرد.

وی ادامه داد: سخنرانی من پیرامون مسائل حقوق بشر از نگاه اسلام، ترور دانشمندان هسته ای، نقض حقوق بشر و.... خواهد بود.

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه توسعه باید بر اساس نوآوری و خلاقیت باشد در خصوص وضعیت استان فارس افزود: توجه به جوانان در کشور لازم و ضروری است که در این میان استاندار فارس با توجه به انتخاب مشاور در این خصوص قدم های محکمی را بر می دارد.

فرح بخش تصریح کرد: باید بسترهای لازم برای توسعه و رشد نگاه های جدید در استان فارس فراهم شود زیرا ایده و تفکرات جدید است که به صنعت و توسعه منجرب می شود.

وی تاکید کرد: رشد و پویایی جامعه به حضور جوانان مربوط می شود زیرا توسعه واقعی نیز با استفاده از نگاه های جدید محقق خواهد شد.

این فعال سیاسی یادآور شد: توانمند سازی نسل جوان کشور و استفاده بهینه از استعداد ها می تواند محقق شدن شعار سال جدید را به همراه داشته باشد.