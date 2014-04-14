ظریف: همسایگان جایگاه مهمی در سیاست خارجی ایران دارند/ظرفیت همکاری ایران و امارات بسیار فراتر از میزان فعلی است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه بعد از ورود به کشور امارات در فرودگاه ابوظبی مورد استقبال وزیر مشاور خارجه کشور امارات قرار گرفت در هتل محل اقامت خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هدف از تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی با کشور امارات چیست گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره نسبت به همسایگانش به عنوان یک بعد بسیار مهم سیاست خارجی و بعد امنیتی تاکید داشته و برای ما این بحث بسیار حائز اهمیت است به طوری که به دلیل وجود آب راه حیاتی امنیت و توسعه ما با کشورهای جنوبی خلیج فارس از اهمیت ویژه و فوق العاده ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه ایران با امارات متحده عربی روابط گسترده اقتصادی دارد افزود: این روابط بسیار دیرینه و تاریخی است لذا یک کمیسیون مشترک عالی بین دو کشور 6 سال پیش در تهران تشکیل شد ولی در طول این مدت جلسه دوم این کمیسیون برگزار نشد که با تلاش وسیع سفارتخانه های دو کشور و همینطور تلاش همکاران ما دومین اجلاس کمیسیون عالی فردا در ابوظبی برگزار می‌شود.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه امروز در سطح معاونان وزارتخانه‌ها چندین اجلاس مقدماتی برای این کمیسیون با 5 کمیته کاری تشکیل شد که ریاست آنرا معاونان دستگاههای مختلف بر عهده داشتند ادامه داد: نکته قابل توجه این است که حدود 120 نفری که از دو کشور در این کمیته شرکت کردند از بخش دولتی، اتاق بازرگانی صنایع ومعادن و نمایندگان شرکتهای عمده دو کشور و رسانه ای دو طرف بودند.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه تشکیل این کمیته فرصت ویژه ای بوجود آورد افزود:5 کمیته سیاسی،امنیتی،پولی، تجاری، محیط زیست، انرژی، مخابرات فرهنگی، علمی، آموزشی، رسانه ای و تقریبا تمامی دستگاهها در این کمیسیون شرکت کردند و در این کمیته ها به توافق خوبی رسیدند که در جلسه فردا نهایی می‌شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به شرایط ایران در عرصه بین المللی چشم انداز‌های همکاری دو کشور را چگونه می‌بینید گفت: ایران و امارات دو همسایه بسیار مهم هستند و ایران هنوز هم مهمترین شریک اقتصادی امارات است و ارتباطات بسیار خوبی بین دو کشور وجود دارد.

وزیر امور خارجه ادامه داد:با توجه به تحولاتی که در سیاست خارجی شکل گرفته و گسترش زمینه همکاری با سایر کشورها و رفع موانع ما هم زمینه توسعه بیشتر روابط با امارات را داریم چرا که ظرفیت همکاری دو کشور بسیار فراتر از میزان همکاری فعلی است.

ظریف با بیان اینکه همکاری ها می‌تواند بسیار گسترده تر و و سیع تر باشد ادامه داد: حوزه های همکاری می تواند بسیار فعالتر از حوزه‌هایی باشد که امروز جریان دارد و در حالی که همزمان همه کشورها و شرکتهای مهم اقتصادی از اروپا تا آسیا علاقه‌مند به حضور در ایران هستند و حتما شرکت‌های اماراتی نیز این علاقه را به صورت مشابه با بقیه دنیا دارند.

وی در پایان با اشاره به اینکه ایران روابط دیرینه و سنتی که با امارات دارد که مبتنی بر همسایگی،هم کیشی و ارتباطات گسترده دینی و فرهنگی است افزود: امیدواریم دوستان اماراتی بتوانند کماکان این نقش عمده را داشته باشند و ما بتوانیم این روابط را گسترش دهیم.

بنابر این گزارش وزیر امور خارجه قرار است فردا در اجلاس کمیسیون عالی اقتصادی دو کشور ضمن دیدار با وزیر خارجه امارات و سخنرانی در این اجلاس در مراسم امضای صورت جلسات،اسناد و یادداشت تفاهم ها نیز شرکت کند.