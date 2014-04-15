مادر نوری در دقیقه 90 از قاتل فرزندش گذشت/ تلاش 90 نتیجه داد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحوم عبدالله حسین زاده فرزند عبدالغنی حسین زاده از فوتبالیست های شهرستان نور است که حدود هفت سال پیش در حادثه ای در چهارشنبه بازار نور توسط شخصی بنام " ق" به قتل رسیده بود و حکم اعدام قاتل قرار بود صبح امروز سه شنبه در زندان نور اجرا شود.

پسرخاله مقتول در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: همه چیز امروز برای اجرای حکم اعدام مهیا شده بود و مادر مقتول طناب را بر گردن قاتل انداخته بود اما سرانجام با زدن یک سیلی، قاتل فرزندش را بخشید.

مادر قاتل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تقدیر از خانواده مقتول از این اقدام خیرخواهانه شان قدردانی کرد.

وی همچنین از اقدام برنامه 90 در برنامه شب گذشته برای جلب رضایت خانواده مقتول تشکر کرد.