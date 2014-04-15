به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای پایانی سال گذشته و از محل اعتبارات سال 92 کمیته ملی المپیک بودجه‌ای در اختیار این کمیته قرار گرفت که گفته می‌شد مبلغ آن حدود 5/5 میلیارد تومان است. اما مدیران کمیته ملی المپیک به خاطر دستوری که برای اختصاص بخش بیشتر این بودجه به فوتبال داده شده بود، از آن استفاده نکرده بودند تا بتوانند با جلب موافقت مسئولان مربوطه بودجه دریافتی را به گونه‌ای توزیع کنند که همه فدراسیون‌ها بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

این کاری بود که بالاخره به دنبال رایزنی‌های صورت گرفته گرفته طی روزهای گذشته، انجام شد. بر این اساس کمیته ملی المپیک از این اعتبار برای شارژ مالی فدراسیون‌های ورزشی استفاده کرد.

در این مرحله از توزیع اعتبارات، کمیته ملی المپیک به تمام فدراسیون‌های ورزشی بر اساس یک درصد مشخص بودجه داد. البته منظور از این، اختصاص اعتبار به فدراسیون‌ها به یک میزان مشخص نیست بلکه کمیته ملی المپیک با با یکسان در نظر گرفتن جایگاه فدراسیون‌ها و لحاظ کردن یک درصد مشخص، به تمام فدراسیون‌ها بودجه داد.

در هر صورت در این روزهایی که تمام فدراسیون‌ها به خاطر کمبودهای مالی با مشکلات زیادی روبرو هستند، اختصاص بخش باقی مانده بودجه 92 کمیته ملی المپیک به تمام فدراسیون‌ها نه فقط فوتبال؛ باعث شارژ مالی آنها و حداقل برطرف شدن بخشی از دغدغه‌های‌شان شد.