  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۲۶ فروردین ۱۳۹۳، ۱۳:۰۰

دعوت از رئیس جمهور برای افتتاح نمایشگاه کتاب تهران

دعوت از رئیس جمهور برای افتتاح نمایشگاه کتاب تهران

حسن روحانی رئیس جمهور رسماً برای افتتاح بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، دعوت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران سه‌شنبه 9 اردیبهشت ماه در نیم طبقه دوم شبستان واقع در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) تهران ـ محل برپایی این نمایشگاه ـ برگزار می‌شود.

به همین منظور دعوتنامه رسمی برای حضور رئیس جمهور در این مراسم به دفتر وی ارسال شده است.

هنوز ساعت دقیق برگزاری مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مشخص نشده و مقرر است این زمان با توجه به برنامه‌های کاری حسن روحانی در روز نهم اردیبهشت، مشخص و اعلام شود.

نمایشگاه کتاب تهران بعد از برگزاری مراسم افتتاحیه، فعالیت خود را از دهم اردیبهشت و در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) تهران آغاز می‌کند. این رویداد بزرگ فرهنگی به مدت 11 روز و تا بیستم اردیبهشت در این مکان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 2271338

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها