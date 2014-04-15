دعوت از رئیس جمهور برای افتتاح نمایشگاه کتاب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران سه‌شنبه 9 اردیبهشت ماه در نیم طبقه دوم شبستان واقع در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) تهران ـ محل برپایی این نمایشگاه ـ برگزار می‌شود.

به همین منظور دعوتنامه رسمی برای حضور رئیس جمهور در این مراسم به دفتر وی ارسال شده است.

هنوز ساعت دقیق برگزاری مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مشخص نشده و مقرر است این زمان با توجه به برنامه‌های کاری حسن روحانی در روز نهم اردیبهشت، مشخص و اعلام شود.

نمایشگاه کتاب تهران بعد از برگزاری مراسم افتتاحیه، فعالیت خود را از دهم اردیبهشت و در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) تهران آغاز می‌کند. این رویداد بزرگ فرهنگی به مدت 11 روز و تا بیستم اردیبهشت در این مکان ادامه خواهد داشت.